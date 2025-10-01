Βίντεο: Τρόμος για τουρίστες από κατολίσθηση που πλήττει ξενοδοχείο στην Ίμπιζα – «Ω Θεέ μου»

Έντονη κακοκαιρία χτύπησε την Ίμπιζα, προκαλώντας κατολισθήσεις και πλημμύρες που τραυμάτισαν τουρίστες και προκάλεσαν εκκενώσεις ξενοδοχείων, αφήνοντας το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, μεγάλες πέτρες κατέπεσαν πάνω στο ξενοδοχείο Vibra Tropical Garden Apartments μπροστά στα μάτια έντρομων τουριστών, αφήνοντας τρία άτομα τραυματισμένα και άλλα παγιδευμένα, καθώς ένας λόφος κατέρρευσε λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Στο δραματικό βίντεο, ένας τουρίστας ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα: «Ω Θεέ μου».

Τέσσερα άτομα παγιδεύτηκαν μετά την κατολίσθηση. Δύο από τους τρεις τραυματίες έλαβαν βοήθεια επί τόπου για ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος μεταφέρθηκε σε κοντινό ιδιωτικό νοσοκομείο για θεραπεία. Το τέταρτο άτομο δεν έφερε τραύματα.

Η κατολίσθηση οδήγησε στην εκκένωση 220 επισκεπτών του ξενοδοχείου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία στο θέρετρο Playa d’en Bossa.



Το Δημοτικό Συμβούλιο της Ίμπιζα επιβεβαίωσε την εκκένωση και τον αριθμό των τραυματιών, σημειώνοντας ότι δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν αλλού στην πρωτεύουσα του νησιού κατά τις σπάνιες πλημμύρες.

Ένας εξ αυτών ήταν συνταξιούχος που έσπασε το πόδι του όταν έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο ενώ προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο. Το καπάκι του φρεατίου είχε αφαιρεθεί από την καταιγίδα που έφερε χάος σε διάφορα μέρη της Ίμπιζα.

👀 This is on the Spanish Island of Ibiza before the mobile phone warning was sent out. There is a RED warning in place = Danger to life. 📹 @BailoAndrespic.twitter.com/BdXDlvFZF0 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025



Δρόμοι προς το αεροδρόμιο έκλεισαν καθώς έγιναν απροσπέλαστοι, με τους τουρίστες να πρέπει να περπατήσουν για να προλάβουν τις πτήσεις τους. Ένας ταξιτζής που μετέφερε έναν τουρίστα από το θέρετρο Σαν Αντόνιο στο αεροδρόμιο δήλωσε ότι το ταξίδι, που κανονικά διαρκεί 25 λεπτά, μετατράπηκε σε εφιάλτη τριών ωρών.

«Μείναμε σε ένα τούνελ στον δρόμο προς το αεροδρόμιο για μιάμιση ώρα», είπε στην εφημερίδα Periodico de Ibiza.

Desalojan el Ibiza Gran Hotel debido a las inundaciones. La tromba de agua anega la estación de bombeo de aguas residuales del puerto de Ibizahttps://t.co/UXiMLzk0F7 — Cadena SER (@La_SER) October 1, 2025



Άλλα ξενοδοχεία που επηρεάστηκαν περιλάμβαναν το πολυτελές Pacha Hotel, όπου κατέρρευσε μέρος της οροφής και το νερό εισέβαλε στο εσωτερικό. Το προσωπικό προσπαθούσε μάταια να σκουπίσει τα νερά.



Δυνάμεις του στρατού κινητοποιήθηκαν καθώς η έντονη βροχόπτωση προκαλούσε όλο και περισσότερα προβλήματα. Ελικόπτερο με μέλη ειδικής μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων έφτασε από βάση στη Μπέτερα, 30 λεπτά βόρεια της Βαλένθια. Άλλη μονάδα της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών (UME), που είχε χρησιμοποιηθεί στις θανατηφόρες πλημμύρες της Βαλένθια τον Οκτώβριο, έφτασε αργότερα.

Αστυνομικές ενισχύσεις ήρθαν επίσης από τη Μαγιόρκα, μαζί με περισσότερους πυροσβέστες για να αυξηθεί ο αριθμός των διασωστών στην πρώτη γραμμή.

Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στο αεροδρόμιο του νησιού, όπου νερά εισέβαλαν σε διάφορα σημεία του τερματικού σταθμού. Οι περισσότερες πτήσεις αναφέρθηκε ότι αναχώρησαν γύρω στις 20:00 με καθυστερήσεις περίπου μίας ώρας.

The Spanish holiday islands of Ibiza and Formentera have been hit by widespread flooding, causing significant leaks throughout Ibiza airport’s terminal. The popular Mediterranean destinations were placed under “red alert” on Tuesday, as the country’s national weather service… pic.twitter.com/WwX0zAyANm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 1, 2025



Η κατάσταση του καιρού βελτιώθηκε αργά χθες, ωστόσο οι αρχές του δήμου ανακοίνωσαν την αναστολή μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία για σήμερα, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες καθαρισμού.