Λάρισα: Πνευμοθώρακα υπέστη ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων ψάχνοντας λίρες 

Από πνευμοθώρακα φαίνεται πως έχασε τη ζωή του ο 53χρονος άνδρας, ο οποίος στην προσπάθειά του να εντοπίσει κρυμμένο θησαυρό στους Γόννους, εγκλωβίστηκε σε σπηλιά.

Όπως μεταδίδει το Thesspost, σύμφωνα με τα πρώτα ιατρικά ευρήματα, ο άτυχος άνδρας από την πτώση του στην σπηλιά σε βάθος 23 μέτρων υπέστη πνευμοθώρακα, που πρακτικά προκαλεί την κατάρρευση του πνεύμονα, αλλά και κάταγμα στο πόδι.

Πλέον, αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπέστη και αιμοθώρακα.

Πώς έγινε η τραγωδία

Ο άνδρας, παγιδεύτηκε στη σπηλιά, καθώς με μια ομάδα ανδρών επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες. Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.

Συγκεκριμένα, ο τραυματίας εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό. Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.