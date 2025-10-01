Λάρισα: Πνευμοθώρακα υπέστη ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων ψάχνοντας λίρες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λάρισα - Σπηλιά
Πηγή: Onlarissa.gr

Από πνευμοθώρακα φαίνεται πως έχασε τη ζωή του ο 53χρονος άνδρας, ο οποίος στην προσπάθειά του να εντοπίσει κρυμμένο θησαυρό στους Γόννους, εγκλωβίστηκε σε σπηλιά.

Το κυνήγι των κρυμμένων θησαυρών: Με πανάκριβο εξοπλισμό και χάρτες αναζητούν κιβώτια με λίρες – «Όλα ξεκινούν από τις ιστορίες παππούδων»

Όπως μεταδίδει το Thesspost, σύμφωνα με τα πρώτα ιατρικά ευρήματα, ο άτυχος άνδρας από την πτώση του στην σπηλιά σε βάθος 23 μέτρων υπέστη πνευμοθώρακα, που πρακτικά προκαλεί την κατάρρευση του πνεύμονα, αλλά και κάταγμα στο πόδι.

Πλέον, αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπέστη και αιμοθώρακα.

Πώς έγινε η τραγωδία

Ο άνδρας, παγιδεύτηκε στη σπηλιά, καθώς με μια ομάδα ανδρών επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες. Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.

Συγκεκριμένα, ο τραυματίας εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό. Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV): Ποιοι κινδυνεύουν και πρέπει άμεσα να εμβολιαστούν

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,78% η απόδοση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

Σούπερ μάρκετ: Το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου η λίστα των 1.000 κωδικών προϊόντων που θα έχουν μειωμένη τιμή

Πώς να αφαιρέσετε τον εαυτό σας από το Whitepages σε 5 γρήγορα βήματα – Και γιατί πρέπει να το κάνετε

Το διαστημόπλοιο Hayabusa2 ετοιμάζεται να «αγγίξει» έναν αστεροειδή – Τα προβλήματα που έχουν προκύψει
περισσότερα
17:05 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στους Γόννους

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στους Γό...
17:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Κοβέσι: Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατ. ευρώ στο γραφείο του – Η έρευνα για το εγκληματικό δίκτυο από την Κίνα και την απάτη με τον ΦΠΑ

Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο ενός εκτελωνιστή στην Ελλάδα αυτό το κ...
16:40 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Συναγερμός στη Χαλκίδα: Αγνοούνται μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Τετάρτης στη Χαλκίδα, καθώς αναζητείται μητέρα δύο παι...
16:09 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης