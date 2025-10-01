Βοιωτία: Στη φυλακή για έναν μήνα η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξή της – Τι υποστήριξε

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βοιωτία

Ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης έκρινε το μονομελές πλημμελειοδικείο Βοιωτίας την 62χρονη που ομολόγησε πως έθαψε την 91χρονη μητέρα της στον στάβλο δίπλα από το σπίτι της, στο Κλειδί Βοιωτίας. Το προεδρείο αποφάσισε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, με μερική έκτιση έναν μήνα και αναστολή του υπόλοιπου μέρους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όσα υποστήριξε η 62χρονη δεν έπεισαν εισαγγελέα και πρόεδρο. «Η μαμά μου πέθανε τέλη Αυγούστου του 2023. Είχα πάρει τηλέφωνο έναν ξάδερφο, του λέω “η μαμά μου είναι σε άσχημη κατάσταση”, του ζήτησα 2.500 ευρώ (ήταν τα έξοδα της κηδείας ), δεν υπήρχε φως, πάνω στην απελπισία μου σκέφτηκα αυτό που σκέφτηκα… Υπήρχε ένας λάκκος…

Εγώ είχα αρχίσει να δανείζομαι, από κάποιον, δεν θέλω να πω από ποιον, ήταν στη Βουλγαρία αυτός ο κύριος, είχε μια εταιρεία.

Τέλος του 2017 που πέθανε ο μπαμπάς μου, έρχεται ο τοκογλύφος σπίτι, μου λέει “να λύσουμε το χρέος”, ήταν 74.000 ευρώ . Άρχισε να βρίζει να φωνάζει, ήθελε 1500 κάθε μήνα. Το εισόδημα της μαμάς ήταν 1500. Και τόσο και ο μισθός μου.

Το χρέος στον τοκογλύφο το 2017 ήταν περίπου 56.000. Ερχόταν το βράδυ στο σπίτι… Είχε έρθει και στη δουλειά μου. Έλεγε “αν δεν δώσεις τα λεφτά μέχρι τότε, μου έλεγε ότι θα συμβεί κάτι άσχημο στο σπίτι σου”. Σκέφτηκα να πάω στην αστυνομία, μετά σκεφτόμουν να φύγω να εξαφανιστώ. Το παιδί ήταν 20 ετών, εγώ με μια θηλιά στον λαιμό μου. Έκανα μια προσπάθεια για το παιδί μου. Με λάθος τρόπο.».

Ο γιος της κατέθεσε πως έχει να δει τη μητέρα του από το 2021. «Ξέρω ότι αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, λίγο πριν χωρίσει από τον πατέρα μου… Και μετά φύγαμε από την Αλεξανδρούπολη. Όταν φύγαμε χρωστούσαμε πολλά. Είχαμε ένα δάνειο σπιτιού και εγώ πολλά θέματα υγείας… Χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά και περπατούσε στην Αλεξανδρούπολη. Με ρωτούσαν στον δρόμο που είναι η μαμά μου κλπ, ήταν τοκογλύφοι. Το σπίτι στην Αλεξανδρούπολη το έχει δεσμεύσει η τράπεζα. Αυτό στη Βοιωτία είναι δικό της.

Ενημερώθηκα στις 20 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου ενώ ήταν στο κρατητήριο και μου λέει “δε θέλω να φοβηθείς, δε θέλω να θυμώσεις αλλά θα κατηγορηθώ ότι έθαψα τη γιαγιά, η γιαγιά έχει πεθάνει, θέλω να το διαχειριστείς”. Ακόμη δεν έχω καταλάβει… Νιώθω ενοχές γιατί μέσα στην πορεία της ζωής μου έχω δημιουργήσει οικονομικά βάρη.»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο ανιψιός της ηλικιωμένης που παρουσίασε ως μητέρα της η 62χρονη. Η ίδια υποστήριξε πως του έδωσε λεφτά και εκείνος τη βοήθησε να μεταφέρει τη μητέρα του. Εκείνος το αρνήθηκε. «Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “Γιάννη είσαι σπίτι;” Μου εξήγησε “παίρνω κάποια χρήματα που δικαιούται η μητέρα μου και αν δεν είναι η μαμά στο σπίτι θα το χάσω”, εμένα μου είχε πει ότι είναι σε μια δομή.

Μου είπε να την πάρω σπίτι για μια μέρα, μου είπε θα ερχόταν ο έλεγχος για το επίδομα. Είπε ότι θα αυτοκτονήσει και με έπεισε».

«Τη βοήθησα να τη μεταφέρουμε» είπε μετά από πίεση του εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος ζήτησε ελαφρυντικά, υποστήριξε πως ό,τι έκανε το έκανε για τον γιο της, ζούσε ταπεινά και έχει μετανιώσει. Δεν έγιναν δεκτά. «Τα αίτια δεν ήταν ταπεινά, εξαπάτησε το δημόσιο με μια απάτη» είπε ο εισαγγελέας, βρίσκοντας σύμφωνη την πρόεδρο.

«Το δικαστήριο δεν επηρεάστηκε από τη δημοσιότητα της δικής» είπε ο δικηγόρος φεύγοντας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV): Ποιοι κινδυνεύουν και πρέπει άμεσα να εμβολιαστούν

ΗΠΑ: Τι επιπτώσεις έχει το shutdown στους εργαζόμενους και στην αμερικανική οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Αύγουστο

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να αφαιρέσετε τον εαυτό σας από το Whitepages σε 5 γρήγορα βήματα – Και γιατί πρέπει να το κάνετε
περισσότερα
18:20 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Αναζητούσαν επί μια ώρα την 4χρονη που βγήκε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε στον δρόμο – Η ΕΔΕ και τα βίντεο ντοκουμέντα

Πάνω από μια ώρα αναζητούσαν το κοριτσάκι 4 ετών, που διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών τ...
18:08 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: «Νόμιζα ότι ήταν αγκάθι και βλέπω ένα φίδι» – Τι λέει ο ποδοσφαιριστής που τον δάγκωσε οχιά μετά την προπόνηση

Ο Νίκος Μόσχος, ποδοσφαιριστής της ομάδας «Αστέρας Σταυρού» στη Λαμία, μίλησε στο πρωινό στον ...
17:58 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

«Αντί για οπιούχα για τον πόνο, επιλέγω Βαγγέλη»: Γνωρίστε τον σκύλο – θεραπευτή που «εργάζεται» στο ΕΣΥ

Ο Βαγγέλης, ο σκύλος– «θεραπευτής», έκανε για ακόμη μία φορά το «μικρό θαύμα» του στο Γε...
17:41 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: «Ύπουλη και επικίνδυνη εξαιτίας της ζεστής θάλασσας» – Οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες και οι συστάσεις προς τους πολίτες 

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης