Βρετανία: Ποινές κάθειρξης 174 ετών σε επτά άνδρες που εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά δύο ευάλωτες ανήλικες

Ο επικεφαλής του κυκλώματος, Μοχάμεντ Ζαχίρ.

Επτά άνδρες, στην Βρετανία, που εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά δύο ευάλωτα κορίτσια στη βόρεια Αγγλία καταδικάστηκαν σήμερα από δικαστήριο του Μάντσεστερ σε συνολική ποινή κάθειρξης 174 ετών, σε μία από τις υποθέσεις των «συμμοριών αποπλάνησης» ανηλίκων που συγκλονίζουν τα τελευταία χρόνια τη Βρετανία.

Οι άνδρες κρίθηκαν ένοχοι τον Ιούνιο για συνολικά 50 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και για 30 βιασμούς, τους οποίους διέπραξαν μεταξύ 2001-2006.  Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν σήμερα κυμαίνονται από 12 έως 35 χρόνια κάθειρξης.

«Αυτά τα δύο κορίτσια ήταν εξαιρετικά ευάλωτα (…) τα έδιναν ο ένας στον άλλο για σεξουαλικούς σκοπούς, τα κακομεταχειρίζονταν, τα εξευτέλιζαν και μετά τα απέρριπταν» είπε ο δικαστής Τζόναθαν Σίλι.

Ο αρχηγός της ομάδας, ο Μοχάμεντ Ζαχίντ, ένας άνδρας 65 ετών γεννημένος στο Πακιστάν, καταδικάστηκε στη βαρύτερη ποινή, 35 χρόνια κάθειρξης. Ο Ζαχίντ πουλούσε εσώρουχα σε μια αγορά του Ροκντέιλ, στη βόρεια Αγγλία, και αποπλανούσε έφηβες, υποσχόμενος ότι θα τους έδινε αλκοόλ και ναρκωτικά, σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές συνευρέσεις. Ο Κασίρ Μπασίρ, 50 ετών, καταδικάστηκε ερήμην σε κάθειρξη 29 ετών και ο Μουστάκ Άχμεντ, 67 ετών, σε κάθειρξη 27 ετών.

Ο εισαγγελέας Ροσάνο Σκαμαρντέλα είπε στους ενόρκους κατά την έναρξη της δίκης ότι τα δύο κορίτσια ήταν γνωστά στις κοινωνικές υπηρεσίες και δεν αποτελούσε μυστικό ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις με ηλικιωμένους άνδρες από τη Νότια Ασία, όπως ήταν οι κατηγορούμενοι.

Η διαμάχη Στάρμερ – Μασκ για τα κυκλώματα εκμετάλλευσης

Σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, επί πολλές δεκαετίες, ομάδες ανδρών, συχνά πακιστανικής καταγωγής, εκμεταλλεύονταν νεαρά κορίτσια, συνήθως προερχόμενα από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. Περισσότεροι από 100 άνδρες έχουν ήδη καταδικαστεί και τα θύματα υπολογίζεται ότι ήταν πολλές χιλιάδες. Η αστυνομία και οι κοινωνικές υπηρεσίες επικρίθηκαν σφοδρά επειδή δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τις ανήλικες.

Το σκάνδαλο επέστρεψε στην πολιτική επικαιρότητα της Βρετανίας φέτος, μετά τις επικρίσεις του Έλον Μασκ σε βάρος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι δεν αντιμετώπισε το σκάνδαλο την εποχή που ήταν γενικός εισαγγελέας της Βρετανίας, κάτι που ο Εργατικός πρωθυπουργός απέρριψε με οργή.

Τον Ιούνιο, ο ίδιος  ανακοίνωσε ότι θα δεχτεί τη σύσταση για διεξαγωγή πανεθνικής έρευνας για αυτές τις «συμμορίες αποπλάνησης» που κακοποίησαν σεξουαλικά χιλιάδες ανήλικες.

Το 2014 μια αντίστοιχη έρευνα διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 1.400 παιδιά έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην πόλη Ρόδεραμ της βόρειας Αγγλίας μεταξύ 1997-2013. Οι περισσότεροι από τους δράστες ήταν πακιστανικής καταγωγής και σε ορισμένες περιπτώσεις οι τοπικοί αξιωματούχοι ή οι υπηρεσίες δίσταζαν να προσδιορίσουν την καταγωγή τους για να μην βλάψουν την κοινωνική συνοχή ή για να μην θεωρηθούν ρατσιστές.

