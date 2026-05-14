Survivor: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά» λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου παραχώρησε δηλώσεις στο «Buongiorno» και μίλησε για την πορεία της υγείας του γιου του, μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό κατά τη συμμετοχή του στο Survivor.

Όπως σημείωσε, η οικογένεια δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της παραγωγής κι ότι ο Ατζούν Ιλίτζαλι στέκεται στο πλευρό της οικογένειας.

«Τα πράγματα είναι καλύτερα. Μιλήσαμε την Τρίτη μαζί του. Φαίνεται να έχει αποφύγει τον κίνδυνο. Δοξάζει τον Θεό που είναι ζωντανός, είναι αισιόδοξος. Μας είπε να μην αγχωνόμαστε και ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πρόκειται να κάνει αποκατάσταση του άλλου ποδιού στο Μαϊάμι. Εκεί δρομολογείται να επιληφθεί ένα καλό νοσοκομείο και να κάνει την αποκατάσταση. Οι γιατροί έδωσαν την έγκριση και περιμένουν πότε θα πάει», ανέφερε.

«Οι συγγενείς έφτασαν την Τετάρτη στον Άγιο Δομίνικο. Ο Ατζούν Ιλίτζαλι επισκέφθηκε το απόγευμα της Τρίτης τον Σταύρο, μετά εμείς τον πήραμε τηλέφωνο και μας είπε τα περαστικά, τις ευχές του και ότι θα καλύψουν τα έξοδα… Ό,τι χρειαστεί για την ανάρρωση, την αποθεραπεία και την αποκατάσταση για όσο χρειαστεί. Εμείς δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά. Μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Το καλό είναι που ζει. Τα υπόλοιπα όσο μπορούν να βελτιωθούν», πρόσθεσε.