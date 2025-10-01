Άνοιξη: Ξυλοκόπησαν 4μελή οικογένεια για τα… απλήρωτα ενοίκια – «Θα μας σκότωναν», λέει ο ενοικιαστής

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/9) στην Άνοιξη , όπου μία οικογένεια δέχθηκε επίθεση από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοίκιαζε. Ο 31χρονος φερόμενος δράστης, μαζί με συνεργό που αναζητείται, εισέβαλαν στο διαμέρισμα κρατώντας ρόπαλο και μαχαίρι, με αφορμή –όπως ισχυρίστηκαν– απλήρωτα ενοίκια.

Από την άγρια επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερα μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους ένας ηλικιωμένος και μία έγκυος γυναίκα, ενώ λίγο αργότερα το αυτοκίνητο της οικογένειας βρέθηκε καμένο.

Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι η οικογένεια τού χρωστούσε τέσσερα ενοίκια και για τον λόγο αυτόν «τους πλάκωσε στο ξύλο». Πανικόβλητα τα μέλη της οικογένειας, αμέσως μετά το συμβάν, μάζεψαν βιαστικά τα πράγματά τους και έφυγαν με το αυτοκίνητο.

«Εμείς τα έχουμε καταθέσει όλα, τα έχουν πάρει αστυνομικοί όλα, αυτή τη στιγμή η μάνα μου είναι με σπασμένο ισχίο στο νοσοκομείο. Την χτύπησε. Την τράβηξε και την έσυρε στα σκαλοπάτια. Θα μας σκότωναν. Έτοιμοι ήταν. Είχε μαχαίρι ο ένας», λέει ο ενοικιαστής, που έπεσε θύμα της άγριας επίθεσης.

Οι δράστες, ο 31χρονος και ο συνεργός του, μπήκαν στο σπίτι επιτιθέμενοι σε όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Χτύπησαν έναν 86χρονο άνδρα που μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με εκδορές στα χέρια, την 74χρονη σύζυγό του, τον 44χρονο γιο τους και την εγκυμονούσα σύζυγο του τελευταίου, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από όσα βίωσε.

«Όλα έγιναν για δύο ενοίκια, εκεί μέναμε τέσσερα χρόνια. Ήρθε και μας επιτέθηκε ενώ καθόμασταν στην κουζίνα. Δεν έχουμε δημιουργήσει ξανά πρόβλημα. Εμένα με χτύπησε στο πόδι, θα χειρουργηθώ την Παρασκευή», δήλωσε η ηλικιωμένη γυναίκα που τραυματίστηκε.

Το σπίτι, μέσα και έξω, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τα σημάδια της βίαιης επίθεσης να προκαλούν σοκ. Το αυτοκίνητο της οικογένειας βρέθηκε καμένο, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι συνδέεται με τη διαμάχη για τα ενοίκια.

Ύστερα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 31χρονο, ενώ ο συνεργός του παραμένει ασύλληπτος.

