«Αντί για οπιούχα για τον πόνο, επιλέγω Βαγγέλη»: Γνωρίστε τον σκύλο – θεραπευτή που «εργάζεται» στο ΕΣΥ

Ο Βαγγέλης, ο σκύλος– «θεραπευτής», έκανε για ακόμη μία φορά το «μικρό θαύμα» του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Επισκέφθηκε την Εύη Ορφανού στην Νευροχειρουργική Κλινική όπου νοσηλεύεται και την βοήθησε να ηρεμήσει και να ανακουφιστεί από τον πόνο της.

Το γλυκό τετράποδο εδώ και 8 μήνες έχει πιάσει… δουλειά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το «dog therapy». Ο σκύλος θεραπείας βοηθάει τους ασθενείς να διαχειριστούν λιγότερο επώδυνα την βαριά καθημερινότητά τους. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι αγκαλιές και τα χάδια έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.

Η κα Εύη Ορφανού ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook φωτογραφίες με τον Βαγγέλη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ό, τι καλύτερο για ασθενείς και προσωπικό», ενώ πρόσθεσε ότι «αντί για οπιούχα για τον πόνο, εγώ επιλέγω Βαγγέλη».

Την ανάρτησή της αναδημοσίευσε στους προσωπικούς λογαριασμούς του και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας με λιτό τρόπο: «Υπέροχο».

Η ανάρτηση

«Βαγγέλης, ότι καλύτερο για ασθενείς και προσωπικό!

«Ένα θα πω μόνο σήμερα, ως νοσηλευόμενη στην Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.

Σήμερα γέμισα πάλι τις ρεζέρβες μου. Σήμερα ηρέμησα, βοηθήθηκα στον πόνο μου και φυσικά γέμισα χαρά. Αυτή η χαρά, έχει όνομα και είναι ο τετράποδος φίλος μας, Βαγγέλης.

Θέλω να ευχαριστήσω την Κλινική, που μου επιτρέπει να κάνω αυτήν την επιθυμία μου, πραγματικότητα.

Αντί οπιούχα για τον πόνο, εγώ επιλέγω Βαγγέλη.

Ευχαριστώ Κωνσταντίνα που αφιερώνεις τον προσωπικό σου χρόνο, για να βοηθάς ασθενείς με αυτόν τον τρόπο.

Ο Βαγγέλης σήμερα έδωσε μεγάλη χαρά σε ασθενείς αλλά και προσωπικό».

Το «βιογραφικό» του Βαγγέλη

Ο Βαγγέλης ήταν μόλις τεσσάρων μηνών όταν πέρασε την πόρτα του Dog Therapy προκειμένου να εκπαιδευτεί και γρήγορα να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός σκύλος θεραπείας. Ακολουθεί το βιογραφικό του:

«Ήρθα στο dogtherapy όταν ήμουν κουτάβι 4 μηνών. Επειδή είμαι εξαιρετικά έξυπνος (εκτός από πολύ όμορφος) εκπαιδεύτηκα γρήγορα στην βασική υπακοή και στην συνέχεια κατάλαβαν ότι είμαι τέλειος για σκύλος θεραπείας!

Έχω εκπαιδευτεί σε Ελλάδα και Αμερική με τους καλύτερους εκπαιδευτές και πιστοποιημένα προγράμματα. Άρχισα τις επισκέψεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις όταν ήμουν 1,5 χρονών και έως και σήμερα, εργάζομαι ως σκύλος θεραπείας με παιδιά και ενηλίκους ατομικά και σε ομάδες. (Μη με ρωτήσετε ποιους προτιμώ, δύσκολο να απαντήσω!).

Έχω εργαστεί με παιδιά και ενήλικες με αυτισμό, με παιδιά με κατάθλιψη και προβλήματα ένταξης, σε σχολεία ειδικής αγωγής, κέντρα ημέρας, γηροκομεία. Συχνά επισκέπτομαι τυπικά σχολεία και εκθέσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στην διαφορετικότητα και την συμπερίληψη.

Έχω συνεργαστεί με πολλούς διαφορετικούς επαγγελματίες όπως λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς.

Αγαπώ να βοηθώ μεγάλους και παιδιά όσο τις λιχουδιές, τα χάδια και τις αγκαλιές!»

Το Dog Therapy η μοναδική εγκεκριμένη ομάδα στην Ελλάδα από τον Διεθνή Οργανισμό Αξιολόγησης Ζώων Συντροφιάς (ICofA), για την εκτίμηση συμπεριφοράς και Πιστοποίησης Σκύλου Θεραπείας. Σκοπός της είναι παροχή βοήθειας και υποστήριξης μέσω της Θεραπείας με Σκύλο Θεραπείας, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, σε ενήλικες και παιδιά με αναπτυξιακές, μαθησιακές, ψυχικές δυσκολίες, διάφορες αναπηρίες και θέματα υγείας.

Τι είναι ο σκύλος θεραπείας

Ο σκύλος θεραπείας είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος στην υποβοηθούμενη από ζώα θεραπεία και σε τεχνικές θεραπευτικής ή εκπαιδευτικής παρέμβασης για την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μονάδες θεραπείας, εκπαίδευσης ή σε ατομικό επίπεδο. Είναι πάντα καθοδηγούμενος από το χειριστή και κηδεμόνα του και μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, γηροκομεία, κέντρα ημέρας ειδικής αγωγής, κέντρα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχιατρικές/ψυχοθεραπευτικές μονάδες, κέντρα αποκατάστασης και σχολεία. Κάθε σκύλος θεραπείας μπορεί να είναι εκπαιδευμένος σε διαφορετικές τεχνικές.

Αν για παράδειγμα εργάζεται στην πρώιμη παρέμβαση, μπορεί να είναι διαφορετικό το ασκησιολόγιο που θα μάθει από ότι σε έναν οίκο ευγηρίας ή ένα σχολείο. Ο όρος Σκύλος Θεραπείας χρησιμοποιείται για τους σκύλους που συμμετέχουν σε Θεραπευτικές Παρεμβάσεις όλων των ειδών, ανεξάρτητα από τις διαφορές στο ασκησιολόγιο που έχουν κατακτήσει, ανάλογα με το πεδίο εργασίας τους.

Αντίθετα, μπορεί να συναντήσουμε διάφορες ονομασίες σκύλων που συμμετέχουν σε προγράμματα επισκέψεων Συναισθηματικής Υποστήριξης, όπως reading dogs ή visiting dogs. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο σκύλος δεν συμμετέχει σε Θεραπευτική Παρέμβαση, καθώς προσφέρει μόνο συναισθηματική υποστήριξη μέσα από απλές αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους.

Τι προσφέρει ένας σκύλος θεραπείας;

Ο σκύλος θεραπείας λειτουργεί ως μία πολύ σημαντική συμπληρωματική ενότητα στην θεραπεία και στην διαπαιδαγώγηση, καθώς δημιουργεί μεγαλύτερο κίνητρο στον θεραπευόμενο- συμμετέχοντα ή ασθενή, ενθαρρύνει την συμμετοχή του στην θεραπεία-δραστηριότητα, βοηθά στην περαιτέρω βελτίωση της σχέσης του με τον θεραπευτή-εκπαιδευτή-νοσηλευτή, βοηθά στην εστίαση της προσοχής σε συγκεκριμένες εργασίες κατά την διάρκεια της θεραπείας-εκπαίδευσης και προάγει την θέληση για θετική αλλαγή.

Η Κωνσταντίνα Θανάσουλα, εκπαιδεύτρια και χειρίστρια σκύλων θεραπείας, ήταν ο άνθρωπος που έμελλε να γίνει ο συνοδοιπόρος του Bαγγέλη μετά την ένταξή του στην ομάδα. Τόσο στη ζωή, όσο και στη δουλειά. Πριν από λίγους μήνες είχε μιλήσει στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα.