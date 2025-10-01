ΗΠΑ: Αναλαμβάνουν την προστασία του Κατάρ, μετά το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Τι σημαίνει το διάταγμα Τραμπ

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν εκτελεστική εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την οποία δίνει εντολή στην κυβέρνηση να θεωρήσει οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση στο Κατάρ ως “απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών”.

Η διαταγή, μια αξιοσημείωτη αμερικανική δέσμευση για τη διασφάλιση της ασφάλειας ενός αραβικού κράτους, δημοσιεύεται περίπου τρεις εβδομάδες μετά το ισραηλινό χτύπημα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα, που προκάλεσε την κριτική του Τραμπ και την οργή των Καταριανών.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στη συνέχεια ότι μια τέτοια επίθεση δεν θα επαναληφθεί και αυτή την εβδομάδα έπεισε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ζητήσει συγγνώμη από τον ομόλογό του του Κατάρ για το χτύπημα.

Το εκτελεστικό διάταγμα, με ημερομηνία Δευτέρα, εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο η Ντόχα εξήρε και ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αποδέχθηκε.

Το διάταγμα δείχνει ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν σκληρά σε μελλοντικές ένοπλες επιθέσεις κατά του Κατάρ.

“Σε περίπτωση μιας τέτοιας επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν όλα τα νόμιμα και κατάλληλα μέτρα -συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών, οικονομικών και, αν χρειαστεί, στρατιωτικών- για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του κράτους του Κατάρ και να αποκαταστήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα”, αναφέρει το διάταγμα.