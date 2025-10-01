Mειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ – Θα ανακοινωθούν στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου

Εύη Κατσώλη

οικονομία

σούπερ μάρκετ

Η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ που θα μειωθούν οι τιμές τους θα δοθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, με αφορμή τη σημερινή συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σημειώνεται ότι για την πρωτοβουλία έχει υπάρξει συνεργασία του υπουργείου και με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά το τέλος της συνάντησης:

«Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών. Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας, να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία.  Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

16:37 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

14:04 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

13:32 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

10:04 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

