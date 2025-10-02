ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή για την κατάθεση Μυλωνάκη

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Μυλωνάκης

Να μην καταθέσει την Παρασκευή ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης θα καταθέσει όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος καταθέσεων μαρτύρων, όπως είχε αποφασιστεί από την αρχή.

Χθες με επιστολή του στον πρόεδρο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης τέθηκε στην διάθεση της Επιτροπής για να καταθέσει. «Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων», ανέφερε ο Γιώργος Μυλωνάκης.

13:00 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

