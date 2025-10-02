Τηλεθέαση (1/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (1/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

SKAI- Σήμερα 18,6%

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,6%

ALPHA – Happy Day 12,7%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,3%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,6%

Ζώνη 10-1

SKAI – Αταίριαστοι 15,2%

MEGA – Buongiorno 13%

ANT1 – Το Πρωινό 11,7%

ALPHA – Super Κατερίνα 10,1%

STAR – Breakfast@Star 9,7%

OPEN – 10 παντού 9,3%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17%

ANT1 – Αποκαλύψεις 14,7%

SKAI – Live You 12,6%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 11%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,8%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,7%

STAR -First Dates 4%

Απογευματινή ζώνη

MEGA – Live News 18,9%

STAR – Ο τροχός της τύχης – 16,8%

MEGA – The Chase 15,6%

ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 15,1%

ALPHA – Deal 14,2%

STAR – Cash or trash 11,5%

ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,7%

ANT1 – 5X5 9,9

OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,1%

SKAI- Το ‘χουμε! 3,9%

SKAI- Power Talk 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 27,2%

ALPHA – Happy Day 16%

SKAI- Σήμερα 7,9%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,5%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 3,6%

Ζώνη 10-1

MEGA – Buongiorno 15,9%

ANT1 – Το Πρωινό 13,1%

STAR – Breakfast@Star 12,4%

ALPHA – Super Κατερίνα 11,2%

SKAI – Αταίριαστοι 9,9%

OPEN – 10 παντού 3,9%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 20,7%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 14,2%

ANT1 – Αποκαλύψεις 13,3%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 11,9%

SKAI – Live You 10,4%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,8%

STAR – First Dates 2,9%

Απογευματινή ζώνη