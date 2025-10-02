Τηλεθέαση (1/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (1/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI- Σήμερα 18,6%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,6%
  • ALPHA – Happy Day 12,7%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,3%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,6%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 15,2%
  • MEGA – Buongiorno 13%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11,7%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 10,1%
  • STAR – Breakfast@Star 9,7%
  • OPEN – 10 παντού 9,3%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 14,7%
  • SKAI – Live You 12,6%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 11%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,8%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,7%
  • STAR -First Dates 4%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 18,9%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης – 16,8%
  • MEGA – The Chase 15,6%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 15,1%
  • ALPHA – Deal 14,2%
  • STAR – Cash or trash 11,5%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,7%
  • ANT1 – 5X5 9,9
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,1%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 3,9%
  • SKAI- Power Talk 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 27,2%
  • ALPHA – Happy Day 16%
  • SKAI- Σήμερα 7,9%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,5%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 3,6%

Ζώνη 10-1

  • MEGA – Buongiorno 15,9%
  • ANT1 – Το Πρωινό 13,1%
  • STAR – Breakfast@Star 12,4%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 11,2%
  • SKAI – Αταίριαστοι 9,9%
  • OPEN – 10 παντού 3,9%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 20,7%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 14,2%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 13,3%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 11,9%
  • SKAI – Live You 10,4%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,8%
  • STAR – First Dates 2,9%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 19,6%
  • MEGA – The Chase 17,9%
  • ALPHA – Deal  13,4%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 12,2%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 11,4%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 8,2%
  • STAR – Cash or trash 7,9%
  • ANT1 – 5X5  7,6%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,2%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 3,1%
  • SKAI -Power Talk 2,6%

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρχεται ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός υγείας

ΠΟΕΔΗΝ: Θετικό βήμα οι αλλαγές στα ραντεβού αλλά η ταλαιπωρία των πολιτών θα συνεχιστεί λόγω έλλειψης προσωπικού

Ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία: Σήμερα η Διυπουργική σύσκεψη για τα μέτρα μείωσης – Τι θα συζητηθεί

Τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου 2025: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει

Το JWST έκανε την πρώτη «μετεωρολογική πρόβλεψη» για έναν κοντινό κόσμο χωρίς ήλιο

Η Anthropic παρουσιάζει το Claude Sonnet 4.5: Διεκδικεί την κορυφή στην AI προγραμματισμού με νέα εργαλεία για developers
περισσότερα
12:33 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Ρόμπι Γουίλιαμς: Απόψε η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο – Η ανησυχία για τη βροχή και οι οδηγίες για το κοινό

Η Αθήνα ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη ποπ λάμψη με τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλ...
11:22 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 2/10/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Πέμπτη 2 Οκ...
09:34 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (1/10): Τα νούμερα στην prime time – Το ματς του Ολυμπιακού κυριάρχησε

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time την Τετάρτη (1/10)...
22:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Ο corporate executive chef Κώστας Γεω...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης