Τηλεθέαση (1/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (1/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- SKAI- Σήμερα 18,6%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,6%
- ALPHA – Happy Day 12,7%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,6%
Ζώνη 10-1
- SKAI – Αταίριαστοι 15,2%
- MEGA – Buongiorno 13%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,7%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,1%
- STAR – Breakfast@Star 9,7%
- OPEN – 10 παντού 9,3%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 14,7%
- SKAI – Live You 12,6%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 11%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,8%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,7%
- STAR -First Dates 4%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 18,9%
- STAR – Ο τροχός της τύχης – 16,8%
- MEGA – The Chase 15,6%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 15,1%
- ALPHA – Deal 14,2%
- STAR – Cash or trash 11,5%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,7%
- ANT1 – 5X5 9,9
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,1%
- SKAI- Το ‘χουμε! 3,9%
- SKAI- Power Talk 3,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 27,2%
- ALPHA – Happy Day 16%
- SKAI- Σήμερα 7,9%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,5%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 3,6%
Ζώνη 10-1
- MEGA – Buongiorno 15,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,1%
- STAR – Breakfast@Star 12,4%
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,2%
- SKAI – Αταίριαστοι 9,9%
- OPEN – 10 παντού 3,9%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 20,7%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 14,2%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 13,3%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 11,9%
- SKAI – Live You 10,4%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,8%
- STAR – First Dates 2,9%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 19,6%
- MEGA – The Chase 17,9%
- ALPHA – Deal 13,4%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 12,2%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 11,4%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 8,2%
- STAR – Cash or trash 7,9%
- ANT1 – 5X5 7,6%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,2%
- SKAI – Το ‘χουμε! 3,1%
- SKAI -Power Talk 2,6%