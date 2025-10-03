Άγιος Δημήτριος: «Είχαμε Άγιο» λέει η γιαγιά του 2χρονου αγοριού που παρασύρθηκε από μοτοσικλετιστή 

Στιγμές αγωνίας βίωσε μία ηλικιωμένη στον Άγιο Δημήτριο, όταν ένας 20χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής παρέσυρε το 2χρονο εγγονάκι της, και στην συνέχεια εξαφανίστηκε, την Τετάρτη (01/10).

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, όταν η ηλικιωμένη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο. Τα αυτοκίνητα πορεί να σταμάτησαν, ωστόσο μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, χτύπησε το καροτσάκι με το μόλις 2 ετών αγοράκι.

«Το παιδί δόξα τω Θεώ είναι καλά, είχαμε Άγιο», είπε στο Star σοκαρισμένη η γιαγιά του παιδιού. Πάντως, ο 20χρονος οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στο μεταξύ, το 2χρονο αγόρι νοσηλεύεται τραυματισμένο, ενώ ο 20χρονος οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 20χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

