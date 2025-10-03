LIVE η κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

LIVE η κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αντιμέτωποι με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικής, βρίσκονται οι οδηγοί, καθώς παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις και η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Από νωρίς το πρωί έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί είναι κολλημένοι και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, το οποίο έχει απομακρυνθεί, σύμφωνα με την Τροχαία. Στην λεωφόρο Κηφισίας, μέχρι στιγμής, η εικόνα είναι καλύτερη, καθώς παρατηρείται μποτιλιάρισμα μόνο στο ύψος του Ψυχικού.

Μικρά προβλήματα καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασ. Κωνσταντίνου.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

08:25 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

