Γιώργος Γεραπετρίτης: Ενημερώνει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής – Στο επίκεντρο Αίγυπτος και Λιβύη

Στις 10:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να ενημερώσει για την συμμετοχή της Ελλάδας στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ωστόσο η συνεδρίαση θα γίνει με φόντο την νέα NAVTEX που εξέδωσε χθες η Τουρκία η οποία ουσιαστικά προαναγγέλλει έρευνες του ερευνητικού σκάφους «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο.

Να σημειωθεί ότι μετά την προηγούμενη NAVTEX το ερευνητικό σκάφος δεν βγήκε τελικά στο Αιγαίο προκειμένου να διευκολυνθεί η συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Οι επαφές στη Νέα Υόρκη

Οι επαφές που είχε στην Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης ήταν εντατικές. Ξεχωρίζουν οι τριμερείς συναντήσεις που έγιναν μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας.

Ειδικότερα στην τριμερή Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Συρίας συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να τηρηθούν γενικότερα οι σχέσεις καλής γειτονίας. Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ειδικά το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής και βεβαίως της Συρίας και παράλληλα την ανάγκη για συμπεριληπτική διακυβέρνηση, χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς κανένα αποκλεισμό των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων.

Στην τριμερή αυτή συνάντηση της Νέας Υόρκης, οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν στη συγκρότηση τεχνικών επιτροπών, προκειμένου να συντονίσουν γενικότερα τις ενέργειες και τη συνεργασία ως προς συγκεκριμένους και στοχευμένους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα τουρισμού. Σε ό,τι αφορά την επόμενη τριμερή, συμφώνησαν ότι η επόμενη θα γίνει μέχρι το τέλος του 2025, στην Κύπρο.

Παράλληλα ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε μία σειρά επαφών κατά κύριο λόγο για την προώθηση των θέσεων της Ελλάδας, αλλά και βεβαίως την προώθηση των προτεραιοτήτων της ελληνικής θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στο επίκεντρο Αίγυπτος και Λιβύη

Στην διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι. Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο ήταν η στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών αλλά έγινε και μία εμπεριστατωμένη συζήτηση για το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.

Μετά την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου, οι τεχνικές συνομιλίες είναι σε εξέλιξη και οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είναι σε τακτική επικοινωνία, προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η λύση, η οποία θα κατοχυρώνει στο διηνεκές τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της Μονής και θα διατηρεί ζωντανό τον λατρευτικό της χαρακτήρα.

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου στα Ιεροσόλυμα, στην οποία θα παραστεί και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Επιπλέον το υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε ότι η υφυπουργός, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα ηγηθεί στις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίες θα έχουν αντικείμενο θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και θα επικεντρωθούν κατά κύριο λόγο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη.