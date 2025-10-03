Λάκης Γαβαλάς: Του είπα «θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα» και από τότε έπεσε απόλυτη σιγή

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λάκης Γαβαλάς
Φωτογραφία: Instagram/lakis.gavalas

Καλεσμένος στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, «Πρωταγωνιστές», ήταν ο Λάκης Γαβαλάς το βράδυ της Πέμπτης (2/10). Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στην περίοδο που βρέθηκε στην φυλακή. Μάλιστα, μίλησε για έναν συγκρατούμενό του, ο οποίος στην αρχή δεν τον συμπαθούσε και τον έβριζε. Ωστόσο, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης του έδωσε μία αποστομωτική απάντηση και στο τέλος ο άνδρας του ζήτησε και συγγνώμη.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Γαβαλάς μιλώντας με τον Σταύρο Θεοδωράκη εξομολογήθηκε πως: «Στην αρχή ήταν ένας Αλβανός και εκεί έμαθα τη λέξη “motra”. Δεν μου έκανε άλλο τίποτα, παρά έλεγε κάθε τόσο “motra”, “motra”».

«Εγώ είχα φέρει κάποια ρούχα, από τις εταιρείες που είχα, στη φυλακή. Όταν τα έφερα, λοιπόν, άρχισα να μοιράζω σε κάποιους κρατούμενους και ήρθε μια κοινωνική λειτουργός και μου είπε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται και ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Κόβω τη διανομή και δεν πρόλαβε αυτός να πάρει ένα ρούχο και άρχισε να κακιώνει μαζί μου», εξήγησε ο σχεδιαστής.

Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Μου είπαν οι άλλοι τι σημαίνει η συγκεκριμένη λέξη και του είπα: “Άκουσε να δεις, θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα! Ο άντρακλας σε στέλνει σ’ άλλη πτέρυγα και η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι θες από τα δύο να κάνουμε αυτή τη στιγμή;”.

Από τότε έπεσε απόλυτη σιγή. Δεν μίλησε ξανά ποτέ, έσκυβε το κεφάλι όταν περνούσα και όταν ήταν να φύγω, γιατί εγώ ταλαιπωρήθηκα όταν ήταν να βγω, γιατί ήταν Τσικνοπέμπτη και τα χαρτιά δεν μπορούσαν να γίνουν και βγήκα Δευτέρα, ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη και μου έδωσε μάλιστα και ένα χαρτί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η ιδανική ώρα για να φάτε δαμάσκηνα για απώλεια βάρους, καλύτερη πέψη και ενέργεια

Πρόβλημα στα νεφρά: «Τα συμπτώματα έμοιαζαν υπερβολικά φυσιολογικά για να είναι επικίνδυνα», εξομολογείται ασθενής

Εφορία: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανελκυστήρες: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η απογραφή στο Μητρώο – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Ειδικός εξηγεί τη νέα ερωτική τάση «gooning» που έχει γίνει viral

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα σε 16 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:48 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Ορφέας Αυγουστίδης: Ήταν φρικτή συνθήκη για μένα, τους έλεγα «σας παρακαλώ, μη με πάρετε στο γύρισμα»

Το τηλεοπτικό κοινό φέτος έχει την τύχη να παρακολουθήσει πολλές νέες ελληνικές σειρές στη μικ...
04:50 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στην επαγγελματική και την ιδιωτική μου ζωή πολύ παράξενα»

Την Πηνελόπη Αναστασοπούλου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά σε πρ...
02:50 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Λάκης Γαβαλάς: «Με άγγιξε σε πάρα πολλά σημεία» – Η αποκάλυψη του σχεδιαστή για την πρώην σύζυγό του – ΒΙΝΤΕΟ

Για τον πρώτο του γάμο και για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε σε νεαρή ηλικία στην αναζήτηση ...
01:20 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Περικλής Λιανός: «Υπέγραφα ψεύτικες δηλώσεις – Πάνω σ’ αυτό με διέγραψαν από τον δικηγορικό σύλλογο»

Στην ενασχόλησή του με τη δικηγορία πριν αφοσιωθεί αποκλειστικά στην υποκριτική και το θέατρο ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης