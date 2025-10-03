Λάκης Γαβαλάς: Του είπα «θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα» και από τότε έπεσε απόλυτη σιγή

Καλεσμένος στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, «Πρωταγωνιστές», ήταν ο Λάκης Γαβαλάς το βράδυ της Πέμπτης (2/10). Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στην περίοδο που βρέθηκε στην φυλακή. Μάλιστα, μίλησε για έναν συγκρατούμενό του, ο οποίος στην αρχή δεν τον συμπαθούσε και τον έβριζε. Ωστόσο, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης του έδωσε μία αποστομωτική απάντηση και στο τέλος ο άνδρας του ζήτησε και συγγνώμη.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Γαβαλάς μιλώντας με τον Σταύρο Θεοδωράκη εξομολογήθηκε πως: «Στην αρχή ήταν ένας Αλβανός και εκεί έμαθα τη λέξη “motra”. Δεν μου έκανε άλλο τίποτα, παρά έλεγε κάθε τόσο “motra”, “motra”».

«Εγώ είχα φέρει κάποια ρούχα, από τις εταιρείες που είχα, στη φυλακή. Όταν τα έφερα, λοιπόν, άρχισα να μοιράζω σε κάποιους κρατούμενους και ήρθε μια κοινωνική λειτουργός και μου είπε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται και ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Κόβω τη διανομή και δεν πρόλαβε αυτός να πάρει ένα ρούχο και άρχισε να κακιώνει μαζί μου», εξήγησε ο σχεδιαστής.

Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Μου είπαν οι άλλοι τι σημαίνει η συγκεκριμένη λέξη και του είπα: “Άκουσε να δεις, θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα! Ο άντρακλας σε στέλνει σ’ άλλη πτέρυγα και η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι θες από τα δύο να κάνουμε αυτή τη στιγμή;”.

Από τότε έπεσε απόλυτη σιγή. Δεν μίλησε ξανά ποτέ, έσκυβε το κεφάλι όταν περνούσα και όταν ήταν να φύγω, γιατί εγώ ταλαιπωρήθηκα όταν ήταν να βγω, γιατί ήταν Τσικνοπέμπτη και τα χαρτιά δεν μπορούσαν να γίνουν και βγήκα Δευτέρα, ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη και μου έδωσε μάλιστα και ένα χαρτί».