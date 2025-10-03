Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στην επαγγελματική και την ιδιωτική μου ζωή πολύ παράξενα»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Την Πηνελόπη Αναστασοπούλου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η εντυπωσιακή ηθοποιός παραδέχθηκε πως δεν είχε καμία τηλεοπτική πρόταση τα τρία τελευταία χρόνια.

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί…» – Αποκάλυψε το όνειρό της που έγινε πραγματικότητα

Συγκεκριμένα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα για φέτος τον χειμώνα, δεν μπορώ όμως να μιλήσω ακριβώς γι’ αυτό τώρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνω σίγουρα δύο παραστάσεις. Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στην επαγγελματική και την ιδιωτική μου ζωή πολύ παράξενα. Ελπίζω τα παιδιά μου να είναι χαρούμενα, μόνο αυτό, γιατί ό,τι κάνω πια δεν το κάνω για προσωπικό όφελος».

«Τηλεοπτικές προτάσεις δεν δέχθηκα για να συμμετέχω σε κάποιο σίριαλ φέτος, όχι. Ούτε πέρυσι. Ούτε πρόπερσι. Πια δεν με δυσαρεστεί. Κάποτε, στις αρχές, μου φαινόταν παράξενο αλλά τώρα δεν μου φαίνεται καθόλου παράξενο».

«Το να παρουσιάσω μια εκπομπή που δεν με αφορά, δεν θα ήμουν χαρούμενη μ’ αυτό. Το να παρουσιάσω όμως μια εκπομπή που με αφορά, θα με έκανε πολύ χαρούμενη» παραδέχθηκε, ακόμα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

