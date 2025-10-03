Κακοκαιρία: Στους Παξούς το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Μεγάλα ύψη κατά τόπους στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά

Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής σήμερα έως τις 20:20 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά, όπως αναφέρει το Meteo.gr.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι περιοχές όπου καταγράφηκε ύψος βροχής άνω των 90 χιλιοστών είναι η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων ( 92.6 και 91.4 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα).

Σε σχετικό χάρτη, παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10.

Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού.

Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό περίπου 80%).

Ακολουθεί ο χάρτης του meteo.gr/ΕΑΑ με τον συνολικό ημερήσιο υετό βροχής



πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ