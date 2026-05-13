Βουλή: Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, ύστερα από μήνυση του πολιτευτή της Φωνής Λογικής, Χρήστου Κωστάκη, για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 97 βουλευτές, κατά 79, ενώ 18 δήλωσαν «παρών».

Παρότι στην Επιτροπή Δεοντολογίας ο κ. Βελόπουλος είχε ταχθεί υπέρ της άρσης της ασυλίας του, στη σημερινή Συνεδρίαση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές του κόμματος θα καταψηφίσουν την πρόταση, καλώντας παράλληλα τα υπόλοιπα κόμματα να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Ο κ. Χήτας υποστήριξε ότι ο μηνυτής έχει χαρακτηρίσει την Ελληνική Λύση «κόμμα των παιδοβιαστών» και συνεχίζει να αναπαράγει, όπως ανέφερε, «ρυπαρά άρθρα», παρά τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει ει βάρος του.