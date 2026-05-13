Βουλή: Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Βελόπουλος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, ύστερα από μήνυση του πολιτευτή της Φωνής Λογικής, Χρήστου Κωστάκη, για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 97 βουλευτές, κατά 79, ενώ 18 δήλωσαν «παρών».

Παρότι στην Επιτροπή Δεοντολογίας ο κ. Βελόπουλος είχε ταχθεί υπέρ της άρσης της ασυλίας του, στη σημερινή Συνεδρίαση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές του κόμματος θα καταψηφίσουν την πρόταση, καλώντας παράλληλα τα υπόλοιπα κόμματα να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Ο κ. Χήτας υποστήριξε ότι ο μηνυτής έχει χαρακτηρίσει την Ελληνική Λύση «κόμμα των παιδοβιαστών» και συνεχίζει να αναπαράγει, όπως ανέφερε, «ρυπαρά άρθρα», παρά τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει ει βάρος του.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ο κανόνας της πρωτεΐνης για να χάσετε εύκολα κιλά – Πώς να τον εφαρμόσετε

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

Θεοδωρικάκος: Μέσα στον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπε...

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη, συγχωνεύσεις τραπεζών, μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Η έκρηξη του υπερηφαιστείου Τόμπα και η απίστευτη ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας

Ανεξερεύνητες αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων και ατομικών πυρήνων ρίχνουν φως στη σκοτεινή ύλη
περισσότερα
14:41 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για Πανεπιστήμια: Συγκλονιστική η πρόοδος που έχει γίνει επί κυβέρνησης Μητσοτάκη – Αυτό που είδαμε στο ΑΠΘ ήταν ενδοαριστερός εμφύλιος

Για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, τις δημοσκοπήσεις, αλλά και το θαλάσσιο drone που εντοπίστη...
14:35 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Σχοινάς: Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας – «Οι εποχές των «μαϊμού» βιολογικών τελείωσαν»

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την ακύρωση των π...
14:23 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για Κυπριακό – Δεν υπάρχει plan B»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα για...
14:11 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Βάσια Αναστασίου: «Ατυχής διατύπωση, δεν με εκφράζει» – Τα «μαζεύει» μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή της για… τα μαλλιά του Τσίπρα

Με μια ανάρτησή της στα social media επιχείρησε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου να «μα...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media