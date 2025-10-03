Λάκης Γαβαλάς: «Με άγγιξε σε πάρα πολλά σημεία» – Η αποκάλυψη του σχεδιαστή για την πρώην σύζυγό του – ΒΙΝΤΕΟ

Για τον πρώτο του γάμο και για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε σε νεαρή ηλικία στην αναζήτηση της ερωτικής του ταυτότητας μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» ο Λάκης Γαβαλάς.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «ήταν μια Νορβηγή, η οποία ζούσε στο Λονδίνο και είχε έρθει για μια φωτογράφηση και είχε ένα συμβόλαιο για να δουλέψει για κάποιο καιρό στην Ιταλία. Εγώ, επίσης, ήμουν χορογράφος και μοντέλο και συναντηθήκαμε όταν ήμουν 21 – 22 χρονών».

«Θαύμαζα το ανδρικό φύλο ως υπόσταση, γιατί ήθελα να μοιάσω σε έναν κούρο και το προσπαθώ ακόμη αλλά δεν γίνεται. Άρα, λοιπόν, θαύμαζα αυτό και θα πω τι ακριβώς μου συνέβη… το λέω για πρώτη φορά. Όταν πήγαινα στα μουσεία και έβλεπα ένα τέτοιο κάλλος, έλεγα “δεν μπορεί να το αγγίξεις. Γιατί μπορείς να αγγίξεις το ανθρώπινο κάλλος; Το αγαπάς, το θαυμάζεις, το πλησιάζεις και δεν το αγγίζεις”. Γιατί χάνει την αξία του. Δηλαδή άμα το πιάσεις και σε πιάσε και εκείνο… την οικειότητα, όχι, δεν την μπορώ καθόλου», πρόσθεσε ο Λάκης Γαβαλάς και συνέχισε:

«Θέλω απόσταση, θέλω λατρεία από την πλευρά μου μεγάλη με μια φαντασίωση που φτάνει στο υπερπέραν. Που δεν μπορεί να το κάνει κάποιος μαζί με τον άλλον αλλά στις φαντασιώσεις μου, των δακτύλων, γυναίκες πρωτοστατούσαν».

«Την ερωτεύομαι, λοιπόν, ερωτευόμαστε πάρα πολύ, μου έδωσε πάρα πολλή σημασία και με άγγιξε σε πάρα πολλά σημεία. Φαντάσου ότι με υποχρέωσε να πάρουμε αυτόματο αυτοκίνητο για να μην έχω την έγνοια να αλλάζω τις ταχύτητες, όταν κάναμε ταξίδια, ώστε να στερείται το χέρι μου που το κρατούσε πάντα» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Λάκης Γαβαλάς.