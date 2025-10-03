Θανατηφόρο τροχαίο στο Αγρίνιο «Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η χαροκαμένη μάνα

Θανατηφόρο τροχαίο στο Αγρίνιο «Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η χαροκαμένη μάνα

Συγκλονίζει και συγκινεί με την ανάρτησή της η Ιωάννα Καραχρήστου, μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που έχασαν τη ζωή τους από το φρικτό δυστύχημα που συνέβη στις 2 Νοεμβρίου 2024 στον κόμβο Μεγάλης Χώρας στο Αγρίνιο.

«Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη. Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα», αναφέρει. «Θα πολεμήσω πολύ σκληρά για σας παιδιά μου να βρω δικαιοσύνη πατώντας όλα τα εμπόδια που τόσο καιρό βρίσκονται μπροστά μου», λέει η τραγική μάνα.

Η ανάρτηση:

ΑΚΗΣ – ΧΑΡΙΤΙΝΗ

11 ΜΗΝΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΆ

Μου είπατε μαμά θα πάμε μία βόλτα να πάρουμε καφέ και δεν γυρίσατε ποτέ. Μείναμε πίσω για πάντα να σας περιμένουμε εγώ ο μπαμπάς τα δύο σας τα αδέρφια και η μικρή σας ανηψιά. Ποτέ δεν το περίμενα ότι αυτή η βόλτα θα ήταν η τελευταία σας βόλτα. Το ξέρω καλά καρδιές μου ότι δεν φταίξατε πουθενά, ότι πηγαίνετε κανονικά, μέχρι που βρέθηκε μπροστά σας οδηγός με αμάξι Ρομά νομίζοντας ότι όλος ο δρόμος είναι δικός του, ότι μπορεί να οδηγεί όπως θέλει, να στρίβει σε τόσο μεγάλη διασταύρωση όπου θέλει όπως και μπορεί να δολοφονήσει δύο νέα παιδιά 18 και 20 χρόνων γεμάτα όνειρα γεμάτα ζωή γεμάτα γέλιο και να σκορπίσει μία τόσο μεγάλη τραγωδία .

Φύγατε πάρα πολύ νωρίς από αυτή την ζωή στην άλλη χωρίς να το καταλάβετε. Ζήσατε βίο θάνατο της ασφάλτου. Ο φονιάς είναι έξω στο σπίτι του στην οικογένεια του. Η δική μου οικογένεια πώς ζει τι βιώνουμε αντέχουμε μακριά σας ΑΚΗ μου και ΧΑΡΙΤΙΝΗ μου είναι μία τραγωδία που θα συνεχίζεται για πάντα. Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από μία μάνα που έχασε δύο παιδιά.

Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη. Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα.
Είμαι οπλισμένη με δύναμη του Θεού και της Παναγίας και της δική σας παιδιά μου που γίνατε Άγγελοι, θα πολεμήσω πολύ σκληρά για σας παιδιά μου να βρω δικαιοσύνη πατώντας όλα τα εμπόδια που τόσο καιρό βρίσκονται μπροστά μου

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

Δείτε την ανάρτηση:

