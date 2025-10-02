Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου που πήγαινε στην Γάζα – Στην Ασντότ και τα τελευταία σκάφη

Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου που πήγαινε στην Γάζα – Στην Ασντότ και τα τελευταία σκάφη

Σχεδόν 24 ώρες διήρκεσε η επιχείρηση με την οποία το Ισραήλ ανέκοψε τον πλου του στολίσκου Global Sumud Flotilla, σε απόσταση περίπου 110 μιλίων από τις ακτές της Λωρίδας της Γάζας, στα ανοιχτά του Πορτ Σάιντ, και πριν από λίγο έφτασαν στο λιμάνι της Ασντόντ τα τελευταία σκάφη που κατέλαβαν οι ισραηλινές δυνάμεις κάνοντας ρεσάλτο στα πλοία των ακτιβιστών.

Ωστόσο, ένα πλοίο έχει ξεφύγει από τις ισραηλινές δυνάμεις και κατευθύνεται προς την Γάζα. Τα πάνω από 40 πλοία του στολίσκου δέχτηκαν επίθεση σε διεθνή ύδατα κι ενώ είχαν ακόμα ταξίδι σχεδόν μίας ημέρας για να φτάσουν στην Γάζα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άλλαξαν τη ρότα των πλοίων, κατευθύνοντάς τα στην Ασντόντ, στο νότιο Ισραήλ, που είναι το πλησιέστερο ισραηλινό λιμάνι στην Λωρίδα της Γάζας.

Τα πλοιάρια του στολίσκου συνοδεύονταν από τα ισραηλινά σκάφη που είχαν βγει στα διεθνή ύδατα για να τα συλλάβουν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνόδευσαν στο λιμάνι της Ασντόντ και όσα μέλη των πληρωμάτων είχαν συλλάβει πάνω στα πλοία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ περισσότεροι από 400 ακτιβιστές έχουν ήδη συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και οι 27 Έλληνες οι οποίοι ήδη βρίσκονται στις φυλακές του νοτίου Ισραήλ. Ήδη η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Ισραήλ έχει φτάσει εκεί ώστε να επιδιώξει να έχει μια πρώτη επικοινωνία μαζί τους.

Στο λιμάνι της Ασντόντ περίμεναν τους ακτιβιστές εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες των Ισραηλινών δυνάμεων και των σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και της υπηρεσίας Μετανάστευσης. Η διαδικασία επαναπατρισμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ και βάσει όσων λένε οι ισραηλινές δυνάμεις θα αρχίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς, αναφέρουν οι Ισραηλινές δυνάμεις.

Και για τα τελευταία αυτά πληρώματα και τους συνοδούς του στολίσκου θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης, καταγραφής και απέλασης στις χώρες τους. Η διαδικασία της απέλασης αρχίζει θεωρητικώς αύριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία.

Μεταξύ των συνοδών που είχαν επιβιβαστεί στον στολίσκο είναι η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τοιύνμπεργκ.

