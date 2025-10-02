Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2: «Αυτοκτονία» και ήττα-σοκ για τους «πράσινους»

Ό,τι κέρδισε με κόπο στη Βέρνη πριν από μία εβδομάδα ο Παναθηναϊκός, το έχασε σε μία βραδιά που έμοιαζε δική του. Το «τριφύλλι» γνώρισε απρόσμενη ήττα με 2-1 από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ και έδειχνε να ελέγχει το ματς μέχρι το 75ο λεπτό.

Ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε πιο περιορισμένο rotation σε σχέση με τον αγώνα στο Αγρίνιο, κάνοντας μόλις τρεις αλλαγές. Ο Αχμέντ Τουμπά πήρε θέση βασικού αντί του Ίνγκασον, με τον Πάλμερ-Μπράουν να γυρίζει στο δεξί στόπερ, ενώ ο Κώτσιρας επέστρεψε στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Ζαρουρί, που είχε κλέψει την παράσταση με χατ-τρικ κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις, αντικατέστησε τον Τζούριτσιτς. Οι υπόλοιποι έμειναν ίδιοι: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ και Σφιντέρσκι.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά, έχοντας ευκαιρίες από το πρώτο λεπτό. Ο Τετέ απείλησε δις, ο Σφιντέρσκι δοκίμασε μέσα από την περιοχή, ενώ στο 28’ ο Τσέριν ανάγκασε τον τερματοφύλακα Ντε Μπούσερ σε εντυπωσιακή επέμβαση. Οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, με πολλές τελικές, όμως έπεσαν πάνω στον εξαιρετικό γκολκίπερ των Ολλανδών.

Στην επανάληψη η πίεση απέδωσε. Στο 55’ ο Σφιντέρσκι με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 1-0 και άναψε το γήπεδο. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη. Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς βρήκε χώρους, απείλησε και τελικά γύρισε το ματς. Στο 75’ ο Σμιτ ισοφάρισε σε 1-1, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Λαφόν. Λίγο αργότερα, στο 82’, ο ίδιος παίκτης «χτύπησε» ξανά, τιμωρώντας την κακή αμυντική αντίδραση του Παναθηναϊκού και γράφοντας το τελικό 2-1.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να απαντήσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα, με τους Ολλανδούς να κρατούν με άνεση το προβάδισμά τους. Έτσι, το σύνολο του Κόντη γνώρισε μία ήττα που το βυθίζει ξανά στην εσωστρέφεια, χάνοντας την ευκαιρία να πατήσει γερά στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

Σκόρερ: 55’ Σφιντέρσκι (1-0) – 75’ Σμιτ (1-1), 82’ Σμιτ (1-2)

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκιζχάμερ (Αυστρία)

Κίτρινες: 77’ Σιώπης – 87’ Ντε Μπούσερ

Αποβολές: –

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας (79’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (79’ Ταμπόρδα), Τετέ, Μπακασέτας (67’ Σιώπης), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (67’ Τζούριτσιτς).

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ (Μέλβιν Μπουλ): Ντε Μπούσερ, Ντέιλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνχορστ, Σουράι (87’ Άντελγκααρντ), Μπρέουμ, Μάρκαρετ, Σμιτ (90’+2’ Στόκερς).