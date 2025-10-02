Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2: «Αυτοκτονία» και ήττα-σοκ για τους «πράσινους»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2: «Αυτοκτονία» και ήττα-σοκ για τους «πράσινους»

Ό,τι κέρδισε με κόπο στη Βέρνη πριν από μία εβδομάδα ο Παναθηναϊκός, το έχασε σε μία βραδιά που έμοιαζε δική του. Το «τριφύλλι» γνώρισε απρόσμενη ήττα με 2-1 από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ και έδειχνε να ελέγχει το ματς μέχρι το 75ο λεπτό.

Ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε πιο περιορισμένο rotation σε σχέση με τον αγώνα στο Αγρίνιο, κάνοντας μόλις τρεις αλλαγές. Ο Αχμέντ Τουμπά πήρε θέση βασικού αντί του Ίνγκασον, με τον Πάλμερ-Μπράουν να γυρίζει στο δεξί στόπερ, ενώ ο Κώτσιρας επέστρεψε στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Ζαρουρί, που είχε κλέψει την παράσταση με χατ-τρικ κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις, αντικατέστησε τον Τζούριτσιτς. Οι υπόλοιποι έμειναν ίδιοι: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ και Σφιντέρσκι.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά, έχοντας ευκαιρίες από το πρώτο λεπτό. Ο Τετέ απείλησε δις, ο Σφιντέρσκι δοκίμασε μέσα από την περιοχή, ενώ στο 28’ ο Τσέριν ανάγκασε τον τερματοφύλακα Ντε Μπούσερ σε εντυπωσιακή επέμβαση. Οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, με πολλές τελικές, όμως έπεσαν πάνω στον εξαιρετικό γκολκίπερ των Ολλανδών.

Στην επανάληψη η πίεση απέδωσε. Στο 55’ ο Σφιντέρσκι με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 1-0 και άναψε το γήπεδο. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη. Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς βρήκε χώρους, απείλησε και τελικά γύρισε το ματς. Στο 75’ ο Σμιτ ισοφάρισε σε 1-1, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Λαφόν. Λίγο αργότερα, στο 82’, ο ίδιος παίκτης «χτύπησε» ξανά, τιμωρώντας την κακή αμυντική αντίδραση του Παναθηναϊκού και γράφοντας το τελικό 2-1.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να απαντήσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα, με τους Ολλανδούς να κρατούν με άνεση το προβάδισμά τους. Έτσι, το σύνολο του Κόντη γνώρισε μία ήττα που το βυθίζει ξανά στην εσωστρέφεια, χάνοντας την ευκαιρία να πατήσει γερά στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2
Σκόρερ: 55’ Σφιντέρσκι (1-0) – 75’ Σμιτ (1-1), 82’ Σμιτ (1-2)
Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκιζχάμερ (Αυστρία)
Κίτρινες: 77’ Σιώπης – 87’ Ντε Μπούσερ
Αποβολές:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας (79’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (79’ Ταμπόρδα), Τετέ, Μπακασέτας (67’ Σιώπης), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (67’ Τζούριτσιτς).
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ (Μέλβιν Μπουλ): Ντε Μπούσερ, Ντέιλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνχορστ, Σουράι (87’ Άντελγκααρντ), Μπρέουμ, Μάρκαρετ, Σμιτ (90’+2’ Στόκερς).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Βασίλης Σπανάκης: Ενέκρινε τις συγχωνεύσεις Ληξιαρχείων σε 8 Δήμους

ΕΚΤ για ελληνικές τράπεζες: Mειώθηκε το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων – Η έκθεση του Συμβουλί...

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Γυναίκα εξηγεί γιατί τρώει δέκα φύλλα χαρτιού τη μέρα – Αυτοαποκαλείται «ανθρώπινος καταστροφέας εγγράφων»
περισσότερα
23:57 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0: Δεν τα κατάφερε στο Emirates

Την ήττα με 2-0 γνώρισε ο Ολυμπιακός μέσα στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Ph...
22:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0 (Τελικό): Live ο αγώνας των «ερυθρόλευκων» για την 2η αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ, στο Emirates Stadium, για την 2η αγωνιστική της League...
21:45 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ραζβάν Λουτσέσκου: «Θα πρέπει να είμαστε 110% προετοιμασμένοι πνευματικά»

Στην πίεση που υπάρχει στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, στάθηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη σ...
21:27 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» – Βασικοί Γκαρθία, Έσε και Ζέλσον

Την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί στον αγώνα με την Άρσεναλ, για τη δεύτερη αγωνιστική τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης