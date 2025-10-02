ΗΠΑ: Πώς το Ανώτατο Δικαστήριο επικαλείται «επείγοντα» ζητήματα διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του και την εξουσία του Τραμπ – Οι 5 μέθοδοι

Όπως έχει κάνει αρκετές φορές πρόσφατα, η φιλελεύθερη δικαστής Έλενα Κάγκαν, στις ΗΠΑ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου μετά από άλλη μια τολμηρή έκτακτη ενέργεια της συντηρητικής πλειοψηφίας του Ανώτατου Δικαστηρίου που άφησε και πάλι τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εφαρμόσει μια από τις πολιτικές του, χωρίς να πάρει τον συνήθη χρόνο ή τη σκέψη για να εξετάσει τη νομιμότητά της, μεταδίδει το Reuters

Το δικαστήριο, το οποίο έχει συντηρητική πλειοψηφία 6-3, επέτρεψε στον Τραμπ να παρακρατήσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένη βοήθεια, παρά την απόφαση δικαστή ότι δεν μπορεί απλώς να μην ξοδεύει κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Η επείγουσα διαδικασία, που υιοθετεί το Δικαστήριο, με την πενιχρή ενημέρωση και την έλλειψη προφορικών επιχειρημάτων, έγραψε η Κάγκαν σε μια διαφωνία της, δεν ήταν κατάλληλη για μια ακόμη απόφαση υψηλού κινδύνου από το κορυφαίο δικαστικό όργανο των ΗΠΑ, δεδομένου του “αχαρτογράφητου εδάφους” της διαφοράς.

Συνήθως, έγραψε η Κάγκαν, “αποφασίζουμε για υποθέσεις πολύ μικρότερης σημασίας με πολύ περισσότερη διαδικασία και προβληματισμό”. Όταν οι δικαστές ξεκινήσουν τη Δευτέρα τη νέα εννεάμηνη θητεία τους, θα αξιολογήσουν τις τακτικές υποθέσεις τους επί μήνες προτού εκδώσουν οριστικές αποφάσεις.

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία στις 20 Ιανουαρίου, το δικαστήριο έχει ενεργήσει εκτάκτως, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα, σε 23 υποθέσεις που αφορούσαν τις πολιτικές του προέδρου, συντασσόμενο πλήρως ή εν μέρει μαζί του 21 φορές, ενώ μία υπόθεση κηρύχθηκε αόριστη.

Με τον τρόπο αυτό, το Δικαστήριο έχει επεκτείνει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την εξουσία του για επείγοντα περιστατικά, ακολουθώντας τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς νομικούς δρόμους για να ταχθεί στο πλευρό του Τραμπ, συνήθως σε αποφάσεις που τροφοδοτούνται από τους συντηρητικούς δικαστές, διαπίστωσε ανάλυση του Reuters.

Αν και το δικαστήριο έχει δεχθεί κριτική για την έκδοση των αποφάσεών του στο επείγον δελτίο του – που ονομάζεται επίσης “σκιώδες” ή “προσωρινό” δελτίο – συχνά με λίγες ή καθόλου εξηγήσεις, σε 14 από τις 21 υποθέσεις που υποστήριξαν τον Τραμπ παρουσίασε τουλάχιστον κάποιο σκεπτικό, όπως έδειξε η ανάλυση του Reuters.

Οι αποφάσεις αυτές έχουν αφήσει τις επιθετικές και ενίοτε καινοφανείς χρήσεις της εκτελεστικής εξουσίας από τον Τραμπ να προχωρήσουν σε μεγάλο βαθμό ανεμπόδιστες, προτού καθοριστεί πλήρως η νομιμότητά τους, αυξάνοντας τη δύναμή του με τρόπους που οι επικριτές έχουν πει ότι υπονομεύουν το Κογκρέσο και τους διάφορους ομοσπονδιακούς δικαστές που έχουν αποφανθεί εναντίον του.

Οι 5 μέθοδοι που ακολούθησε το Δικαστήριο

– Εντόπισε συγκεκριμένα σφάλματα ομοσπονδιακών δικαστών σε τέσσερις υποθέσεις. Για παράδειγμα, είπε ότι διάφορες μη κερδοσκοπικές ομάδες που είχαν αμφισβητήσει την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών δόκιμων υπαλλήλων από την κυβέρνηση δεν είχαν τη νομική δυνατότητα να ασκήσουν αγωγή.

– Απέκλεισε δύο αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων κατά του Τραμπ, εφαρμόζοντας το παραδοσιακό νομικό τεστ για να αποφασιστεί αν μια αμφισβητούμενη πολιτική θα πρέπει να μπλοκαριστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαμάχη. Το τεστ αυτό εξαρτάται συχνά από μια πρόβλεψη για το ποια πλευρά είναι πιθανό να επικρατήσει επί της νομικής ουσίας. Μία από αυτές τις υποθέσεις επέτρεψε στον Τραμπ να επιδιώξει μαζικές ομοσπονδιακές απολύσεις.

– Σηματοδότησε -σε υποθέσεις που αφορούν την απόλυση Δημοκρατικών αξιωματούχων από ομοσπονδιακές υπηρεσίες από τον Τραμπ- ότι ενδεχομένως θα ανατρέψει ένα υφιστάμενο νομικό προηγούμενο.

– Εξέδωσε δύο φορές γνωμοδοτήσεις ότι οι αγωγές που αμφισβητούν μια πολιτική του Τραμπ υποβλήθηκαν σε λάθος κατώτερο δικαστήριο. Μία από αυτές τις υποθέσεις ήταν η αμφισβήτηση της χρήσης από τον Τραμπ ενός νόμου του 1798, που ιστορικά χρησιμοποιείται μόνο σε καιρό πολέμου, για τη διενέργεια απελάσεων.

– Επικαλέστηκε τις δικές του προηγούμενες αποφάσεις έκτακτης ανάγκης ως δεσμευτικές για τα κατώτερα δικαστήρια, για παράδειγμα μία στην οποία οι δικαστές επέτρεψαν τις περικοπές του Τραμπ στις επιχορηγήσεις των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας για έρευνα που αφορούσε φυλετικές μειονότητες ή ΛΟΑΤΚΙ άτομα.