Λάκης Γαβαλάς: Δείχνει την τεφροδόχο του – «Οι στάχτες μου θα πεταχτούν στον Κορινθιακό…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λάκης Γαβαλάς
Φωτογραφία: Instagram/lakis.gavalas

Ο Λάκης Γαβαλάς έχει ζήσει μία ζωή που θα μπορούσε να γίνει ταινία στο Χόλιγουντ. Μάλιστα, ο επιτυχημένος σχεδιαστής έχει μιλήσει ανοιχτά τόσο για τις γεμάτες λάμψη στιγμές που έχει βιώσει όσο και για τις πιο δύσκολες. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έδωσε μία συνέντευξη στον Σταύρο Θεοδωράκη για τους «Πρωταγωνιστές», και ένα μικρό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, το πρωί της Πέμπτης (2/10).

Στο απόσπασμα, ο Λάκης Γαβαλάς παρουσιάζει στον Σταύρο Θεοδωράκη και στο κοινό την τεφροδόχο που έχει αγοράσει, στην οποία θα μπουν οι στάχτες του όταν φύγει από την ζωή.

Ακόμα, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας εξομολογήθηκε στον παρουσιαστή το πού θα ήθελε να σκορπιστούν οι στάχτες του, αλλά και ποιο τραγούδι θα ήθελε να παίζει εκείνη την στιγμή.

«Έχω πει ότι η στάχτη μου θα είναι σε αυτή την τεφροδόχο. Aυτό το “L.G” θα πει “Le Glamour”, “To Γκλάμουρ”», αποκάλυψε στην αρχή ο Λάκης Γαβαλάς.

Συνεχίζοντας, ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Οι στάχτες μου θα πεταχτούν στον Κορινθιακό, αυτό θα ήθελα. Θέλω να με συνοδεύει το τραγούδι του Τόλη “Ανεπανάληπτος”!».

