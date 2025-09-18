Λάκης Γαβαλάς: «Δεν μου άρεσε το φόρεμα που έβαλε η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, της το είπα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση

Ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίστηκε σε κυπριακό podcast μέσα στην εβδομάδα και σχολίασε τις εμφανίσεις της Άννας Βίσση, λίγα 24ωρα μετά τις δύο sold out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στα ρούχα που φόρεσε η τραγουδίστρια στη σκηνή και δεν δίστασε να πει τη γνώμη του για τις επιλογές της.

«Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό», ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς, σχολιάζοντας το φόρεμα των Dolce & Gabbana που φόρεσε η τραγουδίστρια.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Βγαίνει με δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ φόρεμα παγιέτα, κάνει ένα κρακ και αφαίρεσε το μισό ρούχο. Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια, γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω κάτω στο γήπεδο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: 226 νέες εισαγωγές και δύο θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – Έρχεται σαφάρι ελέγχων

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν σε μόλις 15 δευτερόλεπτα;

Πώς να αυξήσετε τις προβολές στο YouTube και να αναπτύξετε το κανάλι σας το 2025
περισσότερα
16:48 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Δανάη Σκιάδη: Έκαναν την πρώτη τους ανάγνωση για την «Barcelona»

Οι δύο πρωταγωνιστές ξεκίνησαν πρόβες για το ερωτικό θρίλερ που θα τους απολαύσουμε αυτό το χε...
15:39 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τάμτα: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Υπήρξα και λίγο παραπάνω αυστηρή…»

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» στο Youtube, ήταν η Τάμτα. Η αγαπημέ...
15:04 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Θέλουμε όσο ζήσει, να μην υποφέρει», λέει ο γιος της

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως η Μέλπω Ζαρόκωστα μεταφέρθηκε εσπευσμένα, από το Γηροκομ...
14:20 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Παπάζογλου για Μαρινέλλα: «Δεν επιτρέπεται να την επισκεφθούμε – Πρέπει να ζήσει μια ήσυχη ζωή»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε συνέντευξη ο Δημήτρης Παπάζογλου, η οποία προβλήθ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος