Λάκης Γαβαλάς: «Δεν μου άρεσε το φόρεμα που έβαλε η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, της το είπα»

Ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίστηκε σε κυπριακό podcast μέσα στην εβδομάδα και σχολίασε τις εμφανίσεις της Άννας Βίσση, λίγα 24ωρα μετά τις δύο sold out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στα ρούχα που φόρεσε η τραγουδίστρια στη σκηνή και δεν δίστασε να πει τη γνώμη του για τις επιλογές της.

«Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό», ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς, σχολιάζοντας το φόρεμα των Dolce & Gabbana που φόρεσε η τραγουδίστρια.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Βγαίνει με δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ φόρεμα παγιέτα, κάνει ένα κρακ και αφαίρεσε το μισό ρούχο. Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια, γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω κάτω στο γήπεδο».