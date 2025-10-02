Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουϊνέλη: «Η ζήλια θεωρώ ότι είναι το αλατοπίπερο – Δεν σκέφτομαι τον γάμο»

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουϊνέλης έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία πολύ όμορφη οικογένεια. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ έχουν αποκτήσει και μία κόρη, την 7 ετών Ανατολή. Η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε μία συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο για το «Κοσμοράδιο 95,1», ενώ απόσπασμα από αυτή έπαιξε το πρωί της Πέμπτης (2/10) στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Μεταξύ άλλων, η Ήβη Αδάμου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Μιχάλη Κουϊνέλη, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη στιγμή ένας γάμος δεν είναι προτεραιότητά της. «Έχουμε ένα παιδί. Μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο από αυτό;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη σχέση της με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, η τραγουδίστρια είπε πως: «Πιστεύω ότι μια σχέση πρέπει να ξεκινάει με πολύ έρωτα και το μυαλό στο κεφάλι. Κάπου πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Δεν είναι όλα για να είναι ανεξέλεγκτα και να κάνουμε ό, τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Σεβασμός».

Σε ερώτηση για το ποιος ζηλεύει πιο πολύ η Ήβη Αδάμου απάντησε: «Όπως είπα, αμοιβαία η αγάπη, αμοιβαία και η ζήλια. Η ζήλια θεωρώ ότι είναι το αλατοπίπερο όμως. Κινητό δεν έχω ψάξει. Γιατί να μπεις σε αυτή την διαδικασία άμα δεν έχει δώσει δικαίωμα ο άνθρωπός σου; Νομίζω ότι ρίχνεις και λίγο τον εαυτό σου. Λίγο μια αξιοπρέπεια πρέπει να έχουμε».

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου, η ερμηνεύτρια εξήγησε πως: «Ο γάμος δεν είναι κάτι που με “καίει” ή επείγει μέσα μου ή είναι κάτι που το σκέφτομαι. Έχουμε ένα παιδί. Μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο από αυτό;».