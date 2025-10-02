Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουϊνέλη: «Η ζήλια θεωρώ ότι είναι το αλατοπίπερο – Δεν σκέφτομαι τον γάμο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ήβη Αδάμου
Φωτογραφία: Instagram/iviadamou_

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουϊνέλης έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία πολύ όμορφη οικογένεια. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ έχουν αποκτήσει και μία κόρη, την 7 ετών Ανατολή. Η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε μία συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο για το «Κοσμοράδιο 95,1», ενώ απόσπασμα από αυτή έπαιξε το πρωί της Πέμπτης (2/10) στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Μεταξύ άλλων, η Ήβη Αδάμου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Μιχάλη Κουϊνέλη, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη στιγμή ένας γάμος δεν είναι προτεραιότητά της. «Έχουμε ένα παιδί. Μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο από αυτό;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη σχέση της με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, η τραγουδίστρια είπε πως: «Πιστεύω ότι μια σχέση πρέπει να ξεκινάει με πολύ έρωτα και το μυαλό στο κεφάλι. Κάπου πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Δεν είναι όλα για να είναι ανεξέλεγκτα και να κάνουμε ό, τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Σεβασμός».

Σε ερώτηση για το ποιος ζηλεύει πιο πολύ η Ήβη Αδάμου απάντησε: «Όπως είπα, αμοιβαία η αγάπη, αμοιβαία και η ζήλια. Η ζήλια θεωρώ ότι είναι το αλατοπίπερο όμως. Κινητό δεν έχω ψάξει. Γιατί να μπεις σε αυτή την διαδικασία άμα δεν έχει δώσει δικαίωμα ο άνθρωπός σου; Νομίζω ότι ρίχνεις και λίγο τον εαυτό σου. Λίγο μια αξιοπρέπεια πρέπει να έχουμε».

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου, η ερμηνεύτρια εξήγησε πως: «Ο γάμος δεν είναι κάτι που με “καίει” ή επείγει μέσα μου ή είναι κάτι που το σκέφτομαι. Έχουμε ένα παιδί. Μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο από αυτό;».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας συμπληρώματος διατροφής και καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Παραπλάνηση των καταναλωτών για το DIAXIL – Ψευδείς ισχυρισμοί για τη θεραπεία του διαβήτη

Σούπερ μάρκετ: «Παράθυρο» Θεοδωρικάκου για νέα μέτρα κατά της ακρίβειας – Τι είπε για την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Κατανα...

ΑΑΔΕ: Πότε έρχεται το ψηφιακό εκκαθαριστικό και τι θα περιλαμβάνει – Τι είπε ο Τσάπαλος για τις αυξήσεις του Οκτωβρίου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
17:14 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Έλλη Κοκκίνου: «Είναι ο άνδρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Πέμπτης (2/10) η Έλλη Κοκκίνου. Η α...
15:44 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τζόρτζια Σιακαβάρα για την περιπέτεια της υγείας της: «Πήγαινα για σηψαιμία, τόσο σοβαρό…»

Αρχές Σεπτεμβρίου η Τζόρτζια Σιακαβάρα αποκάλυψε με βίντεο στο προφίλ της στο TikTok, πως χρει...
07:51 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση στη σκηνή μετά τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο – Η αγκαλιά από τον Φοίβο Δεληβοριά – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε την πρώτη του εμφάνιση χθες το βράδυ (1/10), καθώς ήταν καλεσμένος ...
07:46 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω επιλέξει να μην κοιτάω το κοινό όταν παίζω γιατί μπορεί να με επηρεάσει»

Με αφορμή την θεατρική της επιστροφή στο «Ακρωτήρι» της, η Μαρία Ναυπλιώτου παραχώρησε συνέντε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης