Νέα Υόρκη: «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο» – Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Μαρίας που την παρέσυρε stalker

Βυθισμένη στο πένθος είναι η οικογένεια της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, η οποία έχασε την ζωή της, όταν παρασύρθηκε από το θηριώδες τζιπ, που οδηγούσε ένας συνομήλικός της που την παρενοχλούσε επί μήνες, στη Νέα Υόρκη. Η 17χρονη οδηγούσε το ηλεκτρικό της ποδήλατο στον δρόμο με ακόμα μία συμμαθήτριά της, η οποία επίσης είναι νεκρή.

Ο 17χρονος που παρέσυρε και σκότωσε με το όχημά του την 17χρονη και την φίλη της, Ισαβέλλα Σάλας, συνελήφθη και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της κομητείας του Γιούνιον σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα. Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες των δύο κοριτσιών, σε κοινή ανακοίνωσή τους ξεκαθαρίζουν ότι το συμβάν δεν ήταν τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη αλλά ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, ενώ αντικρούουν την πληροφορία ότι η πλευρά του 17χρονου θα επιχειρήσει να περάσει τον ισχυρισμό ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, τονίζοντας ότι «ενήργησε εκ προμελέτης».

«Τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, η Μαρία και η Ισαβέλλα -δύο ζωντανά και γεμάτα όνειρα έφηβα κορίτσια, με όλο τον κόσμο και το μέλλον μπροστά τους- έχασαν με βίαιο και τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Ενας δειλός άνδρας, ο οποίος σχεδίαζε αυτήν την επίθεση εναντίον της Μαρίας εδώ και μήνες, διέπραξε αυτή τη φρικαλεότητα, αφαιρώντας όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και της Ισαβέλλας. Δεν είναι παράφρων· είναι απόλυτα ικανός και ενήργησε εκ προμελέτης. Η κοινότητα συγκεντρώθηκε κατά εκατοντάδες για να τιμήσει και να θυμηθεί αυτές τις δύο νέες ζωές. Οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν επίσημα δίωξη εναντίον του δράστη για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να γίνει γνωστή η αλήθεια: αυτό δεν ήταν ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο, ούτε εγκατάλειψη θύματος τροχαίου. Ήταν ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού», αναφέρουν σε δήλωσή τους οι δυο οικογένειες.

Ραγίζει καρδιές η γιαγιά της 17χρονης Μαρίας: Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο

Η γιαγιά της 17χρονης Μαρίας Νιώτη μίλησε στο Mega και τα όσα λέει, ραγίζουν καρδιές.

Η μικρή της εγγονή, που έφερε το όνομά της, έσβησε στα χέρια της, ύστερα από τη δολοφονία. Με λυγμούς που διακόπτουν κάθε λέξη, η ηλικιωμένη γυναίκα μιλά στο Mega περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της Μαρίας.

«Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου απ’ έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκκαλά του, τα πόδια του, τη σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και λέω του γιου μου, Μπάμπη είναι η Μαρία. ‘Όχι μαμά μου μη λες τέτοια πράγματα’’. Του λέω, τη γνώρισα, γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του, γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε, διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του, του το έσπασε και του το έγδαρε».

Για τη γιαγιά της, η σύλληψη του δράστη δεν είναι παρηγοριά. «Δεν μπορώ όμως να το περάσω αυτό το πράγμα, να σκοτώσει το παιδί μου μπροστά μου, μπροστά μου σκότωσε το εγγόνι μου 17 χρονών. Μία κούκλα, ένα χαριτωμένο παιδάκι. Μας πήρε το αγγελούδι μου, μία την είχε η κόρη μου, μία κι έναν γιο, δίδυμα ήταν αυτά τα παιδιά, δίδυμα. Τώρα το άλλο δίδυμο κλαίει κάθε μέρα. Που είναι η αδελφή μου μου λέει γιαγιά, που είναι η αδελφή μου. Τι να σου κάνω Τζορτζ, τι να σου κάνω παιδί μου, τι να σου κάνω. Όλοι την θέλουμε πίσω, αλλά δεν μπορούμε. Αφού δεν θέλει ούτε στην κηδεία να έρθει την Παρασκευή. Λέει, μαμά, δεν θέλω να πάω να δω την αδελφή μου μέσα στο φέρετρο».

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίας, όπως «όλη η γειτονιά γνώριζε, ο 17χρονος δράστης είναι συγγενής αστυνομικού Διευθυντή. Για αυτό τον άφηναν ανενόχλητο, ενώ επί μήνες παρενοχλούσε και απειλούσε το κορίτσι. Ενώ οι γονείς της επανειλημμένα είχαν ζητήσει βοήθεια και προστασία. Μέχρι που σκότωσε τη Μαρία. Και τώρα νίπτουν τας χείρας τους».

Είχαν καταθέσει περιοριστικά μέτρα κατά του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα», το σημείο στο οποίο οι δυο νεαρές κοπέλες παρασύρθηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο ήταν πολύ κοντά στο σπίτι της Μαρίας Νιώτη. Οπως αναφέρει σχετική πηγή, ο θείος της είδε το όχημα να χτυπάει τα δυο ηλεκτρικά πατίνια και να εγκαταλείπει τα θύματα, αλλά δεν είχε διαπιστώσει εξ αρχής πως το ένα εκ των δυο ατόμων ήταν η ανιψιά του.

Στην συνέχεια, από την φασαρία, βγήκαν έξω ο παππούς και η γιαγιά της 17χρονης, που βρίσκονται αυτήν την περίοδο στην περιοχή, οι γονείς της και ο δίδυμος αδελφός της, αντικρίζοντας την Μαρία και την φίλη της στο οδόστρωμα, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται πως είχαν κατατεθεί περιοριστικά μέτρα προκειμένου ο δράστης να μην πλησιάζει την άτυχη ομογενή μαθήτρια, παρ’ όλα αυτά όμως ο ίδιος δεν έδειξε να συμμορφώνεται. Μάλιστα, το περιβάλλον των δυο κοριτσιών αποδίδει το θράσος του 17χρονου στο γεγονός ότι είναι γιος αστυνομικού και ανιψιός υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας που υπηρετεί στην περιοχή.

Στην αντίπερα όχθη, ο αρχηγός της Αστυνομίας του Ουέστφιλντ, Κρίστοφερ Μπατιλόρο (Christopher Battiloro), ο οποίος επί της ουσίας «φωτογραφήθηκε» για την συγγένεια αυτή και διαμένει στην γειτονιά, αντέτεινε, με γραπτή δήλωσή του, πως ο κατηγορούμενος δεν είναι μέλος της άμεσης οικογένειάς του, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν. «Η γειτονιά μας πενθεί. Εχασα μια γειτόνισσα, μια υπέροχη νέα κοπέλα, την Ισαβέλλα Σάλας, που τη γνώριζα από παιδί», ανέφερε.

H 17χρονη Μαρία Νιώτη ήταν γεννημένη στην Ρόδο και φοιτούσε στο Λύκειο του Κράνφορντ (Cranford High School) ενώ εργαζόταν στο Cake Artist Cafe. Αφήνει πίσω τον πατέρα της, Σωτήρη Νιώτη, την μητέρα της, Φούλα, τον αδερφό της, Γιώργο και άλλους συγγενείς και φίλους στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.

Την Παρασκευή η κηδεία της 17χρονης Μαρίας

Η κηδεία της Μαρίας Νιώτη θα γίνει αύριο, Παρασκευή 3/10, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Union του Νιού Τζέρσι. Όπως είπε ο Μητροπολίτης Νιού Τζέρσι, Απόστολος, η Μαρία ήταν ένα λουλούδι της ομογένειας που κόπηκε πρόωρα και άδικα.