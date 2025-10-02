Νέα τουρκική πρόκληση: Παράνομη NAVTEX για το Πίρι Ρέις στο Αιγαίο επί 10 ημέρες

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

piri reis

Νέα πρόκληση στο Αιγαίο, με το τουρκικό πολεμικό ναυτικό να εκδίδει NAVTEX με την οποία δεσμεύει μεγάλη περιοχή στο ανατολικό και κεντρικό Αιγαίο για έρευνες του Πίρι Ρέις επί 10 ημέρες.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Αποφασισμένη να προκαλέσει τρικυμία στο κλίμα των ήρεμων νερών στο Αιγαίο είναι η Τουρκία, που ετοιμάζεται να βγάλει το Πίρι Ρέις για έρευνες. Με παράνομη NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Σμύρνης, του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, δεσμεύει επί 10 ημέρες μία μεγάλη θαλάσσια περιοχή στο ανατολικό και κεντρικό Αιγαίο, για έρευνες του Πίρι Ρέις.

Η Τουρκία προχωρά στην πρωτοφανή πρόκληση ενώ υπάρχει σε εξέλιξη η μεγάλη Εθνική Άσκηση ‘ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 25’, κάτι που έρχεται σε άμεση αντίθεση τόσο με την Διακήρυξη των Αθηνών που υπέγραψαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν τον Δεκέμβριο του 2023, όσο και με το μνημόνιο Παπούλια – Γιλμάζ του 1987.

Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX, το Πίρι Ρέις θα κάνει έρευνες το διάστημα 4 – 14 Οκτωβρίου 2025, με την Τουρκία αυτή τη στιγμή να φέρεται αποφασισμένη να βγάλει το ερευνητικό στο Αιγαίο και να μην το κρατήσει δεμένο στο λιμάνι της Σμύρνης.

Άμεση είναι η απάντηση της Ελλάδας, που με πληροφορίες του enikos.gr, αναμένεται να δοθεί από το υπουργείο Εξωτερικών εντολή για anti-NAVTEX που εκδίδει ο υδρογραφικός σταθμός Λήμνου. Κατά πάγια τακτική θα διαμηνύεται ότι για να κάνει έρευνες το Πίρι Ρέις στο Αιγαίο πρέπει να πάρει την άδεια από την υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η Τουρκία αποφασίσει τελικά να βγάλει στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις η Ελλάδα θα αντιδράσει δυναμικά ή θα κάθεται να το παρακολουθεί με το κυάλι, συνοδεία πολεμικών πλοίων.

