Ιωάννινα: Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιωάννινα: Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φυτεία με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης, εντοπίστηκε και καταστράφηκε το πρωί της Τετάρτης (1/10) σε δύσβατη περιοχή των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα δενδρύλλια ύψους από 1 έως 3 μέτρων περίπου, εντοπίσθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις Αρχές Αλβανίας, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε..

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Αυστηρότερο πλαίσιο παρακολούθησης για όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους – Τι αλλάζει

Δεύτερη σύσκεψη κυβέρνησης και βιομηχάνων για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Γυναίκα εξηγεί γιατί τρώει δέκα φύλλα χαρτιού τη μέρα – Αυτοαποκαλείται «ανθρώπινος καταστροφέας εγγράφων»
περισσότερα
23:49 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Λήμνο – «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις»

23:48 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Όταν η «Καλυψώ»… ξεδόντιασε τον «Δράκο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα κινεζικά προϊόντα στον Πειραιά – Τα ηχηρά μηνύματα της Κοβέσι

Η «Καλυψώ»… ξεδόντιασε τον κινεζικό «δράκο» και συγκεκριμένα την καλοστημένη απάτη που είχε στ...
23:31 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Νέο μήνυμα 112 εστάλη στους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πε προειδοποίηση ...
23:25 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Πυροσβεστική: Πάνω από 80 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων λόγω της κακοκαιρίας

Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε σήμερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικής, πάνω από 80 συνολικά,...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης