Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Έσπασαν το αήττητο της Ένωσης οι Σλοβένοι

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΑΕΚ ΤΣΕΛΙΕ

Στη Σλοβενία «έσπασε» το αήττητο της ΑΕΚ στην εφετινή σεζόν. Η Τσέλιε επικράτησε 3-1 του «Δικέφαλου» στην πρεμιέρα της League phase του Conference League και έκανε ιδανική εκκίνηση στη διοργάνωση. Για να πάρουν τη νίκη αυτή οι Σλοβένοι χρειάστηκε να ανακάμψουν από το προβάδισμα που έδωσε στην ελληνική ομάδα ο Κουτέσα στο 7΄ και με χατ-τρικ του MVP Φράνκο Κοβάτσεβιτς (34΄,55΄,80΄) να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

ΑΕΚ ΤΣΕΛΙΕ

Η Τσέλιε κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης παίζοντας κατά διαστήματα εντυπωσιακό και μοντέρνο ποδόσφαιρο. Το προβάδισμα της ΑΕΚ στο διάστημα αυτό ήταν συγκυριακό, καθώς στο 7΄ ο Κουτέσα επιχείρησε ένα -μάλλον ακίνδυνο- σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα εξωστρακίστηκε στο πόδι αμυντικού, άλλαξε πορεία και κατέληξε με πολλή τύχη στα δίχτυα. Στην… απέναντι πλευρά του γηπέδου, η Ένωση είχε να αντιμετωπίσει συνεχείς επιθέσεις των γηπεδούχων που είχαν στα πόδια τους τη μπάλα σε ποσοστό 70%, δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες ανάμεσα στις οποίες και δύο πολύ μεγάλες. Στην πρώτη (22΄) ο Κοβάτσεβιτς με κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα πάνω στον Στρακόσα, ενώ αμέσως μετά (24΄) ο Αλβανός γκολκίπερ πραγματοποίησε απίθανη επέμβαση στο σουτ του Ιοσίφοβ.

Στο 29΄ η ΑΕΚ έβγαλε μια καλή αντεπίθεση με τον Γιόβιτς να γυρίζει εξαιρετικά το σώμα του μέσα στην περιοχή, αλλα΄τον Λέμπαν να τον προλαβαίνει. Πέντε λεπτά αργότερα (34΄) δέχτηκε την ισοφάριση όταν ο Μισάκοβιτς μπήκε στην περιοχή, από τις κόντρες η μπάλα στρώθηκε στον Κοβάτσεβιτς κι αυτός με έξοχο σουτ την έστειλε στην δεξιά γωνία του Στρακόσα.

ΑΕΚ ΤΣΕΛΙΕ

Στο β΄ ημίχρονο ήταν η ελληνική ομάδα που μπήκε πιο συγκεντρωμένη στον αγωνιστικό χώρο, αποφασισμένη να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους να κρατήσουν τόσο εύκολα τη μπάλα. Όμως, ήταν η σειρά της Τσέλιε να σταθεί τυχερή. Στην πρώτη επιθετική της ενέργεια στο 55΄ ο Στουρμ σούταρε μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Κοβάτσεβιτς με κεφαλιά έγραψε το 2-1.

Ο Νίκολιτς προχώρησε αμέσως σε διορθωτικές κινήσεις ρίχνοντας εσπευσμένα στο ματς τους Μάνταλο, Κοϊτά. Στο 61΄ η ΑΕΚ απέφυγε το 3-1 με το σουτ του Στουρμ να βρίσκει στο δοκάρι και στην επαναφορά τον Στρακόσα να μπλοκάρει τον Κοβάτσεβιτς.
Στο 69΄ ο Κουτέσα απείλησε με σουτ, αλλά απέκρουσε ο Λέμπαν και στο 80΄ η Τσέλιε «τελειώσε» το ματς, μετά από σουτ του Αβτνίλι και προβολή από κοντά -πάλι- τον Κοβάτσεβιτς. Ένας δεινός σκόρερ που αποκτήθηκε εφέτος από την Τσέλιε και έχει ήδη 20 γκολ σε 16 ματς όλων των διοργανώσεων.

ΑΕΚ ΤΣΕΛΙΕ

Διαιτητής: Ολεξέι Ντερεβίνσκι (Ουκρανία)

Κίτρινες: Χρκα – Μαρίν, Ρότα, Μάνταλος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΤΣΕΛΙΕ (Άλμπερτ Ριέρα): Λέμπαν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Χρκα (74΄ Ντάνιελ), Κβέσιτς (79΄ Αβτνίλι), Λισάκοβιτς (79΄ Κότνικ), Στουρμ (82΄ Βάνκας), Ιοσίφοβ, Κοβάτσεβιτς (82΄ Πόπλατνικ)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (80΄ Πένραϊς), Γκρούγιτς (63΄ Πιερό), Πινέδα, Μαρίν (57΄ Μάνταλος), Ελίασον (57΄Κοϊτά), Κουτέσα (80΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς

