Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Λήμνο – «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις»

Σαρώνει την χώρα η κακοκαιρία από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (2/10) με τα μηνύματα από το 112 να πέφτουν… βροχή στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Δήμος Αθηναίων: Τον Μηχανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων ενεργοποίησε η Πολιτική Προστασία

Πριν λίγο ένα τέτοιο μήνμυμα ήχησε και στη Λήμνο, προειδοποιώντας τους κατοίκους του νησιού του Βορειοανατολικοιύ Αιγαίου για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Νήσο #Λήμνο από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025», ανέφερε το μήνυμα.

