Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες – Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται σήμερα Πέμπτη (02/10) σε πολλές περιοχές της χώρας, με την κακοκαιρία να δείχνει από νωρίς το πρωί τα «δόντια» της.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 22:30, οι κάτοικοι σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις Π.Ε. #Θεσσαλονίκης #Χαλκιδικής και #Σερρών από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025. ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείται τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στο μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.