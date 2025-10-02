Δήμος Αθηναίων: Τον Μηχανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων ενεργοποίησε η Πολιτική Προστασία

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός κακοκαιρία βροχή καταιγίδα καταιγίδες

Τον Μηχανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων ενεργοποίησε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να αντιμετωπίσει πλημμυρικά κυρίως φαινόμενα που σημειωθήκαν στην πρωτεύουσα από την κακοκαιρία.

Ναύπακτος: Δέντρο πήρε φωτιά έπειτα από χτύπημα κεραυνού στο Γρίμποβο – ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πόλης και με βάση τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, «κινητοποιούμε μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων σε περιοχές αυξημένου κινδύνου πλημμύρας».

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν τέσσερα ειδικά οχήματα που έχουν διασκευαστεί ειδικά για την Πολιτική Προστασία και φέρουν τα ανάλογα μηχανήματα απόφραξης και απάντλησης υδάτων. Ενεργοποιήθηκε το μητρώο εργοληπτών με τέσσερα συνεργεία με δύο αντλητικά συγκροτήματα το καθένα. Στη συμβολή των οδών Αίμωνος & Αντιγόνης, που πλημμυρίζει πολύ συχνά, υπήρχε για υποστήριξη και JCB μαζί με φορτηγό. Επίσης τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης όσο και του εργολήπτη μετέβησαν σε σημεία όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου για επίβλεψη και απάντληση υδάτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

23:49 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

