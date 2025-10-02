Ναύπακτος: Δέντρο πήρε φωτιά έπειτα από χτύπημα κεραυνού στο Γρίμποβο – ΒΙΝΤΕΟ

Δημήτρης Μωύσογλου

κοινωνία

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Η έντονη κακοκαιρία πλήττει από το πρωί της Πέμπτης (2/10) μεγάλο μέρος της χώρας, με πολλές περιοχές – μεταξύ των οποίων κι η Ναύπακτος –  να έχουν χτυπηθεί από τα φυσικά φαινόμενα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένας κεραυνός έπεσε το απόγευμα σε ένα δέντρο οικίας στην περιοχή του Γριμπόβου, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

Από το χτύπημα προκλήθηκε άμεσα φωτιά, η οποία έγινε γρήγορα αντιληπτή από πολίτες.

Η έντονη καταιγίδα που εκδηλώθηκε στη Ναύπακτο προκάλεσε ανησυχία αλλά και τοπικά πλημμυρικά φσινόμενα με τις αρχές να επεμβαίνουν όπου απαιτείταν για την αποκατάστασή τους.

Δείτε βίντεο από το σημείο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Αυστηρότερο πλαίσιο παρακολούθησης για όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους – Τι αλλάζει

Δεύτερη σύσκεψη κυβέρνησης και βιομηχάνων για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Γυναίκα εξηγεί γιατί τρώει δέκα φύλλα χαρτιού τη μέρα – Αυτοαποκαλείται «ανθρώπινος καταστροφέας εγγράφων»
περισσότερα
23:49 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Λήμνο – «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις»

23:48 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Όταν η «Καλυψώ»… ξεδόντιασε τον «Δράκο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα κινεζικά προϊόντα στον Πειραιά – Τα ηχηρά μηνύματα της Κοβέσι

Η «Καλυψώ»… ξεδόντιασε τον κινεζικό «δράκο» και συγκεκριμένα την καλοστημένη απάτη που είχε στ...
23:31 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Νέο μήνυμα 112 εστάλη στους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πε προειδοποίηση ...
23:25 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Πυροσβεστική: Πάνω από 80 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων λόγω της κακοκαιρίας

Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε σήμερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικής, πάνω από 80 συνολικά,...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης