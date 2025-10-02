Ναύπακτος: Δέντρο πήρε φωτιά έπειτα από χτύπημα κεραυνού στο Γρίμποβο – ΒΙΝΤΕΟ

Η έντονη κακοκαιρία πλήττει από το πρωί της Πέμπτης (2/10) μεγάλο μέρος της χώρας, με πολλές περιοχές – μεταξύ των οποίων κι η Ναύπακτος – να έχουν χτυπηθεί από τα φυσικά φαινόμενα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένας κεραυνός έπεσε το απόγευμα σε ένα δέντρο οικίας στην περιοχή του Γριμπόβου, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

Από το χτύπημα προκλήθηκε άμεσα φωτιά, η οποία έγινε γρήγορα αντιληπτή από πολίτες.

Η έντονη καταιγίδα που εκδηλώθηκε στη Ναύπακτο προκάλεσε ανησυχία αλλά και τοπικά πλημμυρικά φσινόμενα με τις αρχές να επεμβαίνουν όπου απαιτείταν για την αποκατάστασή τους.

Δείτε βίντεο από το σημείο