Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς σχολιάζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τις καταθέσεις Μελά και Παπά

«Ομολογούν σε απευθείας μετάδοση το οργανωμένο από τη ΝΔ κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφορικά με τις εξελίξεις στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων και σχολιάζοντας τις καταθέσεις των πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά και Θ. Παπά.

«Η ΝΔ, βουτηγμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπαθεί άγαρμπα να πιαστεί από τα μαλλιά της», τόνισαν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και πρόσθεσαν:

«Ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, Διονύσης Ακτύπης, επικαλέστηκε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Αυγή της Κυριακής», σύμφωνα με το οποίο ο σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας, βρίσκεται στο στόχαστρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για εμπλοκή στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων από το 2018. Σύμφωνα με τη ΝΔ, αυτό αποδεικνύει ότι «η δράση του ελεγχόμενου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Οι ίδιες πηγές καλούν «τις πηγές της ΝΔ, να διαβάσουν προσεκτικά τα στοιχεία για να διαπιστώσουν ότι: στη μηνυτήρια αναφορά του Γρηγορίου Βάρρα κατά του κ. Μαγειρία αποδεικνύεται ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 9 Ιουλίου του 2019 και από τα ευρήματά της προκύπτει ότι ήταν εξαντλητική και εξονυχιστική».

«Πράγματι, όταν έφτασε στους αρμόδιους η καταγγελία για τον επιρρεπή στην απάτη κ. Μαγειρία, έγιναν όλες οι προβλεπόμενες έρευνες και η υπόθεση είχε «δέσει.

Στο μεταξύ, διενεργήθηκαν οι εθνικές εκλογές του 2019. Η νέα, «γαλάζια» διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπόρεσε να θάψει την υπόθεση και την έστειλε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ωστόσο, η ΝΔ δεν έχει δώσει απαντήσεις για το τι ακολούθησε:

Γιατί φέρεται να απαλλάχθηκε τελικά ο κ. Μαγειρίας;

Γιατί δεν καταδικάστηκε το κύκλωμα μετά την παραπομπή του;

Γιατί, ενώ ήταν υπό δικαστική διερεύνηση η συγκεκριμένη υπόθεση, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, σύντροφος του κ. Μαγειρία, ανέλαβε τον ρόλο της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ και συνέχισαν να λαμβάνουν κανονικά επιδοτήσεις;

Ποιος έδινε εντολή για την καταβολή επιδοτήσεων σε άτομα ελεγχόμενα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ελληνική Δικαιοσύνη;

Υπενθυμίζουμε στους βουλευτές της ΝΔ ότι για αυτήν την υπόθεση και άλλες αντίστοιχες, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη συνεδρίαση ζήτησε την προσκόμιση όλων των σχετικών δικογραφιών» τόνισαν χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Θεοφάνη Παπά, υποστήριξαν ότι «προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η κυνική παραδοχή του για το «χαλάρωμα» των ελέγχων επί των ημερών του».

«Μήπως προσπαθούσαν να καλύψουν υποθέσεις όπως του κ. Μαγειρία και της κ. Σεμερτζίδου»; σημείωσαν.

Όπως ανέφεραν «ο υπόδικος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021 – 2022 και υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2019 με τη ΝΔ, Δημήτρης Μελάς, παραδέχτηκε, απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι το καθεστώς «χαλαρών» ελέγχων που ο ίδιος επέτρεψε, άνοιξε το παράθυρο σε φερόμενους ιδιοκτήτες και μισθωτές βοσκοτοπικών εκτάσεων, οι οποίοι δεν είχαν το νόμιμο δικαίωμα, να καρπωθούν παρανόμως επιδοτήσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ».

«Ο κ. Μελάς αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι προχώρησε σε τροποποίηση εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία, όχι μόνο δεν απαιτούνταν ισχυροί τίτλοι ιδιοκτησίας, αλλά έπαψε να προβλέπεται και η δυνατότητα των ελεγκτών που διενεργούν ελέγχους να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις από τους αιτούντες», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγοντας:

«Από την παραδοχή του επιβεβαιώνεται απόλυτα το οργανωμένο σύστημα απουσίας ή «χαλάρωσης» των ελέγχων, με ενορχήστρωση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί η πληρωμή αιτήσεων που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Και τελικό στόχο να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια με ρουσφετολογικό τρόπο προκειμένου να αυξηθεί η εκλογική επιρροή της ΝΔ».