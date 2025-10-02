Όταν η «Καλυψώ»… ξεδόντιασε τον «Δράκο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα κινεζικά προϊόντα στον Πειραιά – Τα ηχηρά μηνύματα της Κοβέσι

Η «Καλυψώ»… ξεδόντιασε τον κινεζικό «δράκο» και συγκεκριμένα την καλοστημένη απάτη που είχε στηθεί με φόντο το λιμάνι του Πειραιά– αλλά και άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια- με τη συνδρομή τελωνειακών και μεσαζόντων. Η υπόθεση αφορούσε στη διακίνηση αγαθών στην Ευρώπη σε «μαζική» κλίμακα από την Κίνα χωρίς να καταβάλλονται οι απαιτούμενοι δασμοί και ο ΦΠΑ.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε την Τετάρτη αναφέρθηκε στην αποκάλυψη της τεράστιας απάτης μέσω της επιχείρησης «Καλυψώ» και στη δράση του κυκλώματος, το οποίο δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί ακόμη και μαφιόζικες μεθόδους.

Όπως ανέφερε η ίδια, «έχουμε ανακαλύψει ένα καινούριο πεδίο οργανωμένου εγκλήματος, γίνεται δυνατότερο και αυτό είναι μη αποδεκτό. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Έχουμε συνομιλίες για οργάνωση δολοφονιών σχετικά με την τελωνειακή απάτη, μιλάμε κυρίως για εγκληματικές οργανώσεις τρίτων χωρών, κυρίως με προέλευση από την Κίνα, και πρέπει να παλέψουμε πίσω ως Ευρωπαίοι. Ο νόμος είναι ίσος για όλους».

Έστειλε δε ηχηρό μήνυμα σε τέτοιου είδους κυκλώματα, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θα έχετε ασφαλή καταφύγια πλέον».

Η Λάουρα Κοβέσι δήλωσε μάλιστα και στους «FΤ» ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εισαγγελέα (EPPO) απήγγειλε τον περασμένο μήνα κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και 14 μεσάζοντες, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε σχέδιο εισαγωγής αγαθών από την Κίνα -όπως ηλεκτρικά ποδήλατα- παρακάμπτοντας τις πληρωμές δασμών και φόρων. Κατά τη διάρκεια εφόδων που στόχευσαν το λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι Αρχές κατάσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά από το γραφείο ενός τελωνειακού μεσάζοντα -ποσό που θα ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ- και επιπλέον 300.000 ευρώ στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το EPPO, τα χαρτονομίσματα αποτελούσαν μέρος ενός συνόλου 4,78 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκαν σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ που «πάγωσαν» σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα. Συνολικά, 5,8 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι Αρχές κατάσχεσαν επίσης ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 κοντέινερ με εκτιμώμενη αξία 250 εκατ. ευρώ. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ μέχρι σήμερα», είπε η Κοβέσι.

Η έρευνα ξεκίνησε από δύο μικρότερες υποθέσεις που σχετίζονταν με εσφαλμένες δηλώσεις εισαγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων και υφασμάτων στον Πειραιά και στο ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. «Εισήγαγαν ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά στην πραγματικότητα τα δήλωσαν ως αλυσίδες ή ελαστικά», είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στις εγκληματικές ομάδες να αποφύγουν τους αντιντάμπινγκ φόρους και να αποκομίσουν «παράνομο κέρδος».

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 εσφαλμένες τελωνειακές δηλώσεις, δήλωσε η Κοβέσι. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκαν «εικονικές» και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες πίσω από αυτές ήταν επίσης συνδεδεμένοι με την ιταλική υπόθεση, πρόσθεσε.

«Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για τις ίδιες ταυτότητες και το ίδιο μοτίβο». Οι ύποπτες ομάδες δημιουργούσαν επίσης εικονικές εταιρείες για να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ στο τελικό σημείο πώλησης των αγαθών. «Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωνε τίποτα», είπε η Κοβέσι. Πρόσθεσε ότι οι τελωνειακές Αρχές δεν εντόπισαν σημάδια προειδοποίησης στις δηλώσεις, αν και υπήρχαν «τεράστια κόκκινα σημάδια». Υπέθεσε ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι «δεν έκαναν αυτούς τους ελέγχους επειδή κάποιες φορές λάμβαναν δωροδοκία».

Απάτη με κινεζική «σφραγίδα»- Ακολουθώντας το «χρώμα του χρήματος»

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Τάσος Τέλλογλου περιέγραψε τον τρόπο δράσης του κυκλώματος με «φόντο» τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα ηλεκτρικό ποδήλατο εισάγεται από την Κίνα προς 100 ευρώ. Κανονικά για να διατεθεί στην ελληνική αγορά πρέπει να επιβληθεί ένας δασμός ύψους 85 ευρώ και στη συνέχεια να καταβληθεί ΦΠΑ 24%, δηλ. περίπου 48 ευρώ. Η τελική τιμή πώλησης ανέρχεται δηλ. στα 233 ευρώ.

Όμως αν μπει κάποιος στο καθεστώς «αποθήκης» για να σταλεί σε μία άλλη χώρα, πληρώνει τον ΦΠΑ στην άλλη χώρα. Έτσι αν δεν εισπραχθεί ποτέ ο δασμός και δεν εισπραχθεί και ο ΦΠΑ γιατί υποτίθεται ότι θα πωληθεί σε μία άλλη χώρα, ενώ δεν πωλείται, από τα 233 ευρώ κλέβουν τα 133 ευρώ σε κάθε ποδήλατο.

Ο Τάσος Τέλλογλου μετέφερε και τα λόγια του προέδρου των εκτελωνιστών Πειραιά, ο οποίος είπε ότι από το 2017 υπήρχαν ανάλογες υποθέσεις.

Δείτε το βίντεο:

Κοβέσι για Τέμπη: Θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία, εάν η σύμβαση 717 είχε εκτελεστεί στην ώρα της και σωστά

Αφού η κα Κοβέσι συλλυπήθηκε τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, επανέλαβε κατά τη συνέντευξη Τύπου, ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία αν το έργο (σύμβαση 717) ήταν εκτελεσμένο στην ώρα του και σωστά.

«Η πληγή για να κλείσει πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη» σχολίασε. Επίσης δήλωσε ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν μπορεί να γίνονται δημόσια μέσω των τηλεοράσεων.

«Για την υπόθεση των Τεμπών, έχουμε ολοκληρώσει την έρευνά μας και έχουμε καταλήξει σε απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί. Φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: “Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία”

«Για πολλά χρόνια κάποιοι έκλεβαν χρήματα. ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία», είπε η κυρία Κοβέσι, ενώ δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τους εισαγγελείς της Ελλάδας, τους οποίους χαρακτήρισε άριστους και θαρραλέους. «Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού» και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ σε συνεργασία με το εθνικό κλιμάκιο και τις ελληνικές αρχές.