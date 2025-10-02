Πάνος Ρούτσι: «Είμαι 18 μέρες εδώ, όχι για διακοπές» – Γεωργιάδης: «Να επιτρέψει στο ΕΚΑΒ να τον εξετάσει»

Ο Πάνος Ρούτσι, που εδώ και 18 ημέρες συνεχίζει απεργία πείνας ζητώντας να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του, απάντησε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι όσοι τον συμβουλεύουν να απορρίπτει τις εξετάσεις του ΕΚΑΒ φέρουν ποινική ευθύνη αν επιδεινωθεί η υγεία του. Ο πατέρας εμφανίστηκε αποφασισμένος μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open και τόνισε: «Έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου και δεν θα σταματήσω λεπτό μέχρι να μάθω την αλήθεια».

Απαντώντας στον υπουργό, ο κ. Ρούτσι δήλωσε: «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του» και ρώτησε αν ο κ. Γεωργιάδης «έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που παίρνει». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις κατηγορίες πως βρέθηκε σε ξενοδοχείο για «διακοπές» και ξεκαθάρισε: «Στο ξενοδοχείο πήγα γιατί φοβόμασταν μήπως στην πορεία ρίξουν χημικά και δακρυγόνα. Είμαι 18 μέρες εδώ, όχι για διακοπές όπως λέει, ούτε τρώω από εδώ κι από εκεί. Είναι ντροπή του».

Λίγη ώρα αργότερα, στην ίδια εκπομπή παρενέβη ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος υποστήριξε ότι «το ΕΚΑΒ, με δική μου εντολή, βρίσκεται στο Σύνταγμα ώστε αν συμβεί κάτι να μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα για να σώσουμε τη ζωή του». Ο υπουργός εξήγησε ότι κάθε μέρα ζητούν από τον κ. Ρούτσι να εξεταστεί, καθώς έπειτα από τόσες ημέρες απεργίας πείνας η υγεία του βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. «Θέλουμε να του δώσουμε τη δυνατότητα για βιοχημικές και άλλες αναγκαίες εξετάσεις ώστε να δούμε την πραγματική κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Ο κύριος Ρούτσι λέει ότι κάνει απεργία πείνας 18 μέρες. Σε 18 μέρες ένας άνθρωπος που δεν έχει φάει έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Εγώ, ως υπουργός Υγείας, έχω την ευθύνη όλων όσων κινδυνεύει η ζωή τους. Δεν κάνω κάτι έξω από την αρμοδιότητά μου». Ο ίδιος τόνισε ότι ενημερώθηκε πως ο κ. Ρούτσι δεν αρνήθηκε ποτέ την προσφορά του ΕΚΑΒ, αλλά όταν έδωσε ξανά εντολή να πάνε γιατροί, εκείνος αρνήθηκε εκ νέου. «Ή λένε ψέματα οι γιατροί του ΕΚΑΒ, ή ο κύριος Ρούτσι. Δεν γίνεται να έχουν δίκιο και οι δύο», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το ξενοδοχείο λέγοντας: «Όταν κάποιος έχει αδιαθεσία, δεν πηγαίνει σε ξενοδοχείο αλλά σε νοσοκομείο».

Καταλήγοντας, ο υπουργός Υγείας κάλεσε τον κ. Ρούτσι να δεχτεί να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ, υπογραμμίζοντας: «Να επιτρέψει, λοιπόν, ο κύριος Ρούτσι στο ΕΚΑΒ να τον εξετάσει. Γιατί δεν υπάρχουν ούτε υπόνοιες ούτε αντιδικίες. Και να υπάρχει η εμπιστοσύνη όλων μας ότι προσέχουμε την υγεία του».