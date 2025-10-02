Robbie Williams: Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Enikos Newsroom

lifestyle

Robbie Williams: Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Το Καλλιμάρμαρο Στάδιο γέμισε το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου για να υποδεχθεί τον Robbie Williams, έναν από τους πιο αγαπημένους και επιτυχημένους Βρετανούς καλλιτέχνες της pop μουσικής. Από νωρίς, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να τον δει από κοντά και να ζήσει μια βραδιά που αναμενόταν να είναι ξεχωριστή.

Παρά τη βροχή και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες στην Αθήνα, ο Robbie Williams κράτησε την υπόσχεσή του στο κοινό. Με το που βγήκε στη σκηνή, το Παναθηναϊκό Στάδιο γέμισε μουσική, φωνές και χειροκροτήματα, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τη μεγάλη συναυλία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός καλλιτέχνης έρχεται στην Ελλάδα, όμως κάθε εμφάνισή του προκαλεί την ίδια ανυπομονησία. Οι θαυμαστές του σχημάτισαν ουρές για να τον απολαύσουν, δείχνοντας πως η σχέση του με το ελληνικό κοινό παραμένει δυνατή και ζωντανή.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του enikos.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Βασίλης Σπανάκης: Ενέκρινε τις συγχωνεύσεις Ληξιαρχείων σε 8 Δήμους

ΕΚΤ για ελληνικές τράπεζες: Mειώθηκε το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων – Η έκθεση του Συμβουλί...

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Γυναίκα εξηγεί γιατί τρώει δέκα φύλλα χαρτιού τη μέρα – Αυτοαποκαλείται «ανθρώπινος καταστροφέας εγγράφων»
περισσότερα
21:53 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Αντώνης Γούναρης για Νότη Σφακιανάκη: «Είχε πει ότι θα αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του, πιστεύω ότι δεν θα επανέλθει»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Αντώνης Γούναρης. Ο επιτυχημένος συν...
20:20 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Λάκης Γαβαλάς: Δείχνει την τεφροδόχο του – «Οι στάχτες μου θα πεταχτούν στον Κορινθιακό…»

Ο Λάκης Γαβαλάς έχει ζήσει μία ζωή που θα μπορούσε να γίνει ταινία στο Χόλιγουντ. Μάλιστα, ο ε...
19:35 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Λιάγκας για Μαζωνάκη: «Ξέσπασε σε λυγμούς και έκλαιγε για 5 λεπτά σαν μικρό παιδί»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Τετάρτης (1/10) συμμετείχε στην παράσταση του Φοίβου Δεληβορι...
18:08 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Συγκλονίζει ο Ηλίας Βρεττός: «Αισθάνθηκα πολύ έντονα και δυνατά το άγγιγμα του Θεού»

Το πρωί της Πέμπτης (2/10) ο Ηλίας Βρεττός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης