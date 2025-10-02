Robbie Williams: Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Το Καλλιμάρμαρο Στάδιο γέμισε το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου για να υποδεχθεί τον Robbie Williams, έναν από τους πιο αγαπημένους και επιτυχημένους Βρετανούς καλλιτέχνες της pop μουσικής. Από νωρίς, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να τον δει από κοντά και να ζήσει μια βραδιά που αναμενόταν να είναι ξεχωριστή.

Παρά τη βροχή και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες στην Αθήνα, ο Robbie Williams κράτησε την υπόσχεσή του στο κοινό. Με το που βγήκε στη σκηνή, το Παναθηναϊκό Στάδιο γέμισε μουσική, φωνές και χειροκροτήματα, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τη μεγάλη συναυλία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός καλλιτέχνης έρχεται στην Ελλάδα, όμως κάθε εμφάνισή του προκαλεί την ίδια ανυπομονησία. Οι θαυμαστές του σχημάτισαν ουρές για να τον απολαύσουν, δείχνοντας πως η σχέση του με το ελληνικό κοινό παραμένει δυνατή και ζωντανή.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του enikos.gr