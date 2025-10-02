The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη μας ταξιδεύει στην Κύπρο

Nέο επεισόδιο “The Roadshow” έρχεται αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 21:00 στον Αντ1, για να ανακαλύψει ακόμα περισσότερες ομορφιές, ιστορίες και μοναδικούς ανθρώπους.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, στο 2ο επεισόδιο του «The Roadshow» μάς ταξιδεύει στην Κύπρο και ανακαλύπτει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Όσα θα δούμε στο 2ο επεισόδιο του «The Roadshow»// Προορισμός: Κύπρος

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται την Κύπρο και μαζί με τον Διονύση Κυπριώτη στέκονται μπροστά από την πινακίδα που γράφει «Συμβούλιο Αποχέτευσης» και μοιράζονται μαζί μας διάφορες απορίες…

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης βρίσκει στον δρόμο τυχαία τον «Γρηγόρη της Κύπρου», ενώ μαζί με τον Διονύση επισκέπτονται και το Μουσείο Μοτοσικλέτας.

Το ταξίδι συνεχίζεται και φτάνουν στο πιο γνωστό ζαχαροπλαστείο της Κύπρου, που βρίσκεται στην Πράσινη γραμμή. Επισκέπτονται ένα οργανοποιείο, όπου ο Γρηγόρης δοκιμάζει να παίξει το παραδοσιακό κυπριακό όργανο με μεγαλύτερη επιτυχία από την προσπάθεια που κάνει να πει το όνομά του.

Στη Λαϊκή Αγορά Λεμεσού γνωρίζουν «ιστορικά» πρόσωπα και σχεδόν όλη η λαϊκή «δουλεύει» τον Γρηγόρη και τον Διονύση! Στην Πάφο ο Γρηγόρης προκαλεί τον Διονύση σε ένα ιδιαίτερο challenge, που στέφεται με μεγάλη… αποτυχία!

Τέλος, γνωρίζουν τον Ρεξ, ένα λυκόσκυλο με γυαλιά ηλίου, και φυσικά επισκέπτονται τους κουμπάρους του Γρηγόρη, με τους οποίους γνωρίστηκε στην εκπομπή «Πολύ την Κυριακή»!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer: