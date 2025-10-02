Ερωτεύεται η Τεχνητή Νοημοσύνη; Έρευνα αποκαλύπτει ότι οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και συστημάτων AI δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

AI / Τεχνητή Νοημοσύνη
Photo: Freepik / AI Generated

Το ένα τρίτο των ανθρώπων στις ΗΠΑ είχε μια ρομαντική σχέση με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), σύμφωνα με νέα μελέτη της Vantage Point Counseling Services, όπως αναφέρει το Newsweek, χαρακτηρίζοντας το ποσοστό εντυπωσιακό.

Περίπου το 28% των ενηλίκων δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον μία στενή ή ρομαντική σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα σε περισσότερους από 1.000 ενήλικες στις ΗΠΑ. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν αναστατώσει το εργατικό δυναμικό καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γενικότερα αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία και μεταξύ τους.

Καθώς η ποιότητα των chatbots AI βελτιώνεται, ορισμένοι άνθρωποι τα βρίσκουν πιο κατάλληλα για να συνομιλήσουν μαζί τους από ό,τι με άλλους ανθρώπους, προκαλώντας ανησυχίες για το πώς η τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει ή ακόμη και να μειώσει τα ραντεβού στο μέλλον.

Και…φιλίες εκτός από έρωτα

Πέρα από τις ρομαντικές σχέσεις, το 53% των Αμερικανών ενηλίκων είχε κάποιου είδους σχέση με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως φίλος, συνάδελφος ή έμπιστος, σύμφωνα με την έρευνα.

Συγκεκριμένα, το ChatGPT  ήταν η πλατφόρμα με την υψηλότερη βαθμολογία με την οποία οι άνθρωποι αισθάνονται περισσότερο συνδεδεμένοι, ακολουθούμενη από το Character.ai, την Alexa, τη Siri και το Gemini.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι ενήλικες σε σχέσεις ήταν στην πραγματικότητα πιο πιθανό να επιδιώξουν την οικειότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, και οι μισοί από όλους τους ενήλικες άνω των 60 ετών δήλωσαν ότι η οικειότητα με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απάτη.

Ωστόσο, οι νεότεροι ενήλικες, μεταξύ 18 και 29 ετών, ήταν πιο πιθανό να πουν ότι είναι απάτη και απαράδεκτο σε μια σχέση.

“Η απιστία δεν αφορά μόνο τη σωματική επαφή, διότι περιλαμβάνει επίσης τη μυστικότητα, την εξαπάτηση και την αθέτηση συμφωνιών”, δήλωσε ο Michael Salas, ιδιοκτήτης της Vantage Point Counseling. “Για ορισμένα ζευγάρια, μια σχέση ΑΙ μοιάζει ακίνδυνη. Για άλλους, ξεπερνάει τα όρια. Το σημαντικό είναι να κάνουμε ειλικρινείς συζητήσεις για το πού βρίσκονται αυτά τα όρια”.

Τι λένε οι άνθρωποι

Ο Salas είπε σε μια δήλωση: “Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητη περιοχή. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πηγή άνεσης, καινοτομίας, ακόμη και οικειότητας. Αυτό εγείρει νέα ερωτήματα για τα ζευγάρια, τους θεραπευτές και την κοινωνία σχετικά με την πίστη, τη μοναξιά και το τι πραγματικά αναζητούμε στη σύνδεση”.

Η Alexandra Cromer, επαγγελματίας σύμβουλος με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Thriveworks, δήλωσε στο Newsweek: “Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους κάποιος θα αναζητούσε μια ρομαντική σχέση με ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης οφείλεται σε συναισθήματα μοναξιάς, απομόνωσης και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Γνωρίζουμε ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον επιπολασμό της μοναξιάς μετά το COVID και αυτό φαίνεται να συνεχίζει να αυξάνεται”, είπε και συνέχισε:

“Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να αναπτύσσεται, θα δούμε την αντιληπτή συναισθηματική και ρομαντική αγάπη και υποστήριξη να είναι πιο προσιτές, όσο αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη. Και πάλι, ενδείκνυται η προσοχή όταν συμμετέχετε σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης (ρομαντικής ή άλλης) με ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης λόγω της υποκειμενικότητας του ρομπότ και της τάσης του να παραποιεί πληροφορίες ή να παρέχει λανθασμένες πληροφορίες”.

Η επόμενη ημέρα

Η περιέργεια και η καινοτομία πίσω από την ΤΝ μπορεί να οδηγήσει ακόμη και ανθρώπους σε ευτυχισμένες σχέσεις να πειραματιστούν με την ΤΝ, δήλωσε ο Salas.  “Ακόμα και οι άνθρωποι σε ικανοποιητικές ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να εξερευνήσουν την οικειότητα της AI, όχι επειδή κάτι (τους λείπει), αλλά επειδή αισθάνονται (αυτές τις σχέσεις) ασφαλείς, χαμηλού κινδύνου και ενδιαφέρουσες”, δήλωσε ο Salas. “Αυτό δεν σημαίνει πάντα δυσαρέσκεια, γιατί μερικές φορές, μπορεί να σημαίνει εξερεύνηση”.

Ωστόσο, ο Salas προειδοποίησε ότι η σχέση με AI ενέχει κινδύνους όπως κάθε άλλο υποκατάστατο σχέσης. “Μπορεί να γίνει εθιστικό, να ενισχύσει την αποφυγή της σύγκρουσης ή να θέσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τους ανθρώπινους εταίρους”, εξήγησε και κατέληξε: “Αυτά τα μοτίβα μπορεί να καταστήσουν δυσκολότερη την σύναψη ή την διατήρηση υγιών ανθρώπινων σχέσεων”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για κύριες συντάξεις: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις εκκρεμείς αιτήσεις σ...

Λογαριασμοί ρεύματος Οκτωβρίου 2025: Τι δήλωσε ο Παπασταύρου

Tα 3 ζώδια που είναι γεννημένα να εμπνέουν τους άλλους – «Έχετε θετικό αντίκτυπο στον κόσμο»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:05 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Μικροσκοπικά θαύματα: Οι κβαντικές τελείες που «ξεκλειδώνουν» την όραση στο σκοτάδι

Οι επιστήμονες δημιούργησαν φιλικά προς το περιβάλλον «κβαντικά μελάνια» που μπορούν να αντικα...
11:29 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Το μυστήριο πίσω από τη γέννηση της ζωής στη Γη – Μελέτη αποκαλύπτει πώς μία κοσμική σύγκρουση δημιούργησε τη Σελήνη και μεταμόρφωσε τον πλανήτη μας

Μια πρωτοποριακή μελέτη από το Ινστιτούτο Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βέρνης κα...
08:08 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε μοναδικό κτίριο συλλόγου σε αρχαία ελληνιστική πόλη

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως το πρώτο κτίριο συντεχνίας της ρωμαϊκής περιόδου στη Σαλαγασσό, απο...
23:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Εκπληκτική ανακάλυψη στο «Σπήλαιο της Βάπτισης» σε αρχαία ελληνική πόλη – Ήρθαν στο φως τοιχογραφίες με τις μορφές του Ιησού, της Παναγίας και του Αποστόλου Παύλου

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στη Σύεδρα, την αρχαία πόλη στην επαρχία της Αττάλειας, έφεραν στο ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης