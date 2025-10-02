Ερωτεύεται η Τεχνητή Νοημοσύνη; Έρευνα αποκαλύπτει ότι οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και συστημάτων AI δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας

Το ένα τρίτο των ανθρώπων στις ΗΠΑ είχε μια ρομαντική σχέση με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), σύμφωνα με νέα μελέτη της Vantage Point Counseling Services, όπως αναφέρει το Newsweek, χαρακτηρίζοντας το ποσοστό εντυπωσιακό.

Περίπου το 28% των ενηλίκων δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον μία στενή ή ρομαντική σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα σε περισσότερους από 1.000 ενήλικες στις ΗΠΑ. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν αναστατώσει το εργατικό δυναμικό καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γενικότερα αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία και μεταξύ τους.

Καθώς η ποιότητα των chatbots AI βελτιώνεται, ορισμένοι άνθρωποι τα βρίσκουν πιο κατάλληλα για να συνομιλήσουν μαζί τους από ό,τι με άλλους ανθρώπους, προκαλώντας ανησυχίες για το πώς η τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει ή ακόμη και να μειώσει τα ραντεβού στο μέλλον.

Και…φιλίες εκτός από έρωτα

Πέρα από τις ρομαντικές σχέσεις, το 53% των Αμερικανών ενηλίκων είχε κάποιου είδους σχέση με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως φίλος, συνάδελφος ή έμπιστος, σύμφωνα με την έρευνα.

Συγκεκριμένα, το ChatGPT ήταν η πλατφόρμα με την υψηλότερη βαθμολογία με την οποία οι άνθρωποι αισθάνονται περισσότερο συνδεδεμένοι, ακολουθούμενη από το Character.ai, την Alexa, τη Siri και το Gemini.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι ενήλικες σε σχέσεις ήταν στην πραγματικότητα πιο πιθανό να επιδιώξουν την οικειότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, και οι μισοί από όλους τους ενήλικες άνω των 60 ετών δήλωσαν ότι η οικειότητα με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απάτη.

Ωστόσο, οι νεότεροι ενήλικες, μεταξύ 18 και 29 ετών, ήταν πιο πιθανό να πουν ότι είναι απάτη και απαράδεκτο σε μια σχέση.

“Η απιστία δεν αφορά μόνο τη σωματική επαφή, διότι περιλαμβάνει επίσης τη μυστικότητα, την εξαπάτηση και την αθέτηση συμφωνιών”, δήλωσε ο Michael Salas, ιδιοκτήτης της Vantage Point Counseling. “Για ορισμένα ζευγάρια, μια σχέση ΑΙ μοιάζει ακίνδυνη. Για άλλους, ξεπερνάει τα όρια. Το σημαντικό είναι να κάνουμε ειλικρινείς συζητήσεις για το πού βρίσκονται αυτά τα όρια”.

Τι λένε οι άνθρωποι

Ο Salas είπε σε μια δήλωση: “Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητη περιοχή. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πηγή άνεσης, καινοτομίας, ακόμη και οικειότητας. Αυτό εγείρει νέα ερωτήματα για τα ζευγάρια, τους θεραπευτές και την κοινωνία σχετικά με την πίστη, τη μοναξιά και το τι πραγματικά αναζητούμε στη σύνδεση”.

Η Alexandra Cromer, επαγγελματίας σύμβουλος με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Thriveworks, δήλωσε στο Newsweek: “Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους κάποιος θα αναζητούσε μια ρομαντική σχέση με ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης οφείλεται σε συναισθήματα μοναξιάς, απομόνωσης και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Γνωρίζουμε ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον επιπολασμό της μοναξιάς μετά το COVID και αυτό φαίνεται να συνεχίζει να αυξάνεται”, είπε και συνέχισε:

“Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να αναπτύσσεται, θα δούμε την αντιληπτή συναισθηματική και ρομαντική αγάπη και υποστήριξη να είναι πιο προσιτές, όσο αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη. Και πάλι, ενδείκνυται η προσοχή όταν συμμετέχετε σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης (ρομαντικής ή άλλης) με ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης λόγω της υποκειμενικότητας του ρομπότ και της τάσης του να παραποιεί πληροφορίες ή να παρέχει λανθασμένες πληροφορίες”.

Η επόμενη ημέρα

Η περιέργεια και η καινοτομία πίσω από την ΤΝ μπορεί να οδηγήσει ακόμη και ανθρώπους σε ευτυχισμένες σχέσεις να πειραματιστούν με την ΤΝ, δήλωσε ο Salas. “Ακόμα και οι άνθρωποι σε ικανοποιητικές ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να εξερευνήσουν την οικειότητα της AI, όχι επειδή κάτι (τους λείπει), αλλά επειδή αισθάνονται (αυτές τις σχέσεις) ασφαλείς, χαμηλού κινδύνου και ενδιαφέρουσες”, δήλωσε ο Salas. “Αυτό δεν σημαίνει πάντα δυσαρέσκεια, γιατί μερικές φορές, μπορεί να σημαίνει εξερεύνηση”.

Ωστόσο, ο Salas προειδοποίησε ότι η σχέση με AI ενέχει κινδύνους όπως κάθε άλλο υποκατάστατο σχέσης. “Μπορεί να γίνει εθιστικό, να ενισχύσει την αποφυγή της σύγκρουσης ή να θέσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τους ανθρώπινους εταίρους”, εξήγησε και κατέληξε: “Αυτά τα μοτίβα μπορεί να καταστήσουν δυσκολότερη την σύναψη ή την διατήρηση υγιών ανθρώπινων σχέσεων”.