Να με λες μαμά: Η Ξένια ανοίγει την καρδιά της στην Αγγέλα, σε μια τρυφερή σκηνή – Τι θα δούμε απόψε

Νάντια Ρηγάτου

Media

Νέο συγκινητικό επεισόδιο της σειράς “Να με λες μαμά” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Μετά τη συνάντησή της με την Αγγέλα, η Ιωάννα δείχνει να έχει συμπαθήσει πολύ την άγνωστη γυναίκα.

Έτσι, όταν η Ξένια την αφήνει στο ξενοδοχείο για να βγει να ψάξει για δουλειά, εκείνη της τηλεφωνεί και της ζητάει να συναντηθούν. Παράλληλα, ο Αντώνης ξεκινάει το ρεπορτάζ του απ’ τη Χρύσα και τη γειτονιά της, καταφέρνοντας να μάθει για τις επαφές της μικρής με την Ξένια λίγες μέρες πριν.

Δεν αργεί λοιπόν να συνδυάσει τα στοιχεία και να σιγουρευτεί ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την εξαφάνιση. Ψάχνει τρόπο τότε να την εντοπίσει και εντέλει θα το καταφέρει, όταν εκείνη κάνει το λάθος να του σηκώσει το τηλέφωνο.

Ταραγμένη για ακόμη μια φορά η Ξένια, καταλαβαίνει πως πρέπει να φύγει απ’ το ξενοδοχείο, συνειδητοποιώντας πως το μόνο της καταφύγιο είναι το σπίτι της Αγγέλας. Πολύ γρήγορα όμως κάτι θα την κάνει να πάρει τη μικρή και να φύγουν κι από εκεί, φοβισμένες μες στα ξημερώματα, χωρίς να έχουν πού να πάνε.

 Δείτε εδώ το sneak preview

Η Ξένια (Μαρία Κίτσου) καταλήγει μαζί με την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά) στο σπίτι της Αγγέλας (Ελένη Κοκκίδου) μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα.

Η Ξένια εξουθενωμένη συναισθηματικά από όσα έχει αντιμετωπίσει τις τελευταίες μέρες φαίνεται να βρίσκει στο πρόσωπο αυτής της άγνωστης μέχρι τώρα γυναίκας τη θαλπωρή και τη φροντίδα που χρειάζεται.

Καθώς την ευχαριστεί για το πόσο απλόχερα πρόσφερε στην ίδια και στην μικρή τη βοήθειά της, σχολιάζει ότι θα γινόταν υπέροχη μητέρα. Αγνοώντας το παιχνίδι που της παίζει η μοίρα και το ποια πραγματικά είναι η Αγγέλα, η Ξένια ανοίγει την ψυχή της λέγοντάς της ότι είναι υιοθετημένη.

Συνεχίζει μιλώντας της για το βαθύ τραύμα που της έχει αφήσει το γεγονός ότι η βιολογική της μητέρα την εγκατέλειψε στο ίδρυμα όταν ήταν μόλις πέντε ετών.

Η Αγγέλα αρπάζει την ευκαιρία και την ρωτάει αν θα ήθελε να συναντήσει τώρα την βιολογική της μητέρα αλλά η απάντηση που παίρνει δεν είναι αυτή που θα ευχόταν να είχε ακούσει.

