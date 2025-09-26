Να με λες μαμά: Η συγκινητική αφιέρωση του Alpha στην Ηρώ Καρυοφύλλη

Η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, καθώς είχε έντονη τη σφραγίδα της Ηρούς Καρυοφύλλη, της γνωστής δημοσιογράφου του σταθμού, που έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η συμβολή της στην παραγωγή της σειράς υπήρξε καθοριστική και για τον λόγο αυτό, στο φινάλε του πρώτου επεισοδίου, ο Alpha τίμησε τη μνήμη της με το μήνυμα: «Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καρυοφύλλη, για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα».

Λίγο αργότερα, σχετική ανάρτηση έκανε και η Κατερίνα Καινούργιου