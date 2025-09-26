Ντόναλντ Τραμπ: Πανηγυρίζει για τη δίωξη Κόμι κάνοντας λόγο για «Δικαιοσύνη στην Αμερική»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμι, του οποίου την ποινική δίωξη επιζητούσε εδώ και χρόνια. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», χαρακτηρίζοντας τον Κόμι «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» στη χώρα.

Ο Κόμι, που υπηρέτησε ως επικεφαλής του FBI την περίοδο 2013-2017, κατηγορείται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και για ψευδείς δηλώσεις. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο ίδιος τον είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του. Εκείνη την περίοδο, το FBI ερευνούσε πιθανή ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Από την πλευρά του, ο Τζέιμς Κόμι απάντησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Instagram, στο οποίο τόνισε: «Είμαι αθώος». Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην αμερικανική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε δημοσιογράφος του CNN, ο πρώην διευθυντής του FBI σκοπεύει να παραδοθεί στις αρχές το πρωί της Παρασκευής.

