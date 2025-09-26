Ελένη Φιλίνη: «Ήθελαν να βγάλουν την κακία τους, όλοι την έχουμε ζήσει στο πετσί μας»

Ελένη Φιλίνη: «Ήθελαν να βγάλουν την κακία τους, όλοι την έχουμε ζήσει στο πετσί μας»

Μια μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε η Ελένη Φιλίνη στο περιοδικό ΟΚ! με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά της ΕΡΤ «Καλά θα πάει κι αυτό». Η γνωστή ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω, στην περίοδο που συμμετείχε σε βιντεοταινίες, και μίλησε για το πώς εκείνη και πολλοί συνάδελφοί της άργησαν να βρουν τον δρόμο τους στην ιδιωτική τηλεόραση.

Στην ερώτηση αν οι βιντεοταινίες έβλαψαν την καριέρα των ηθοποιών, η ίδια απάντησε: «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν χρωστάνε καλή κουβέντα σε κανέναν. Επίσης υπάρχει και φθόνος. Θυμάμαι ότι οι δικές μου ταινίες ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα, που μπορεί να περίμενες και δυο μήνες για να τις νοικιάσεις. Ενώ θα μπορούσα να είχα κάνει εβδομήντα, ογδόντα βιντεοταινίες και να είχα βγάλει κάποια χρήματα, γύρισα μόνο είκοσι με είκοσι δύο, αν θυμάμαι σωστά. Ήμουν πιο επιλεκτική».

Η ηθοποιός πρόσθεσε πως συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς: «Γύρισα ταινίες με τον Γιώργο Σκαλενάκη, τον Καραγιάννη, τον Γιάννη Δαλιανίδη. Έχω κάνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές, με σπουδαίους παραγωγούς. Όμως κάποιοι ήθελαν να βγάλουν την κακία τους, που πάντα υπήρχε και θα υπάρχει στη ζωή. Και στον χώρο μας. Όλοι την έχουμε ζήσει στο πετσί μας».

Αναφερόμενη στο αν οι ηθοποιοί που πρωταγωνίστησαν σε βιντεοταινίες δεν ήταν η πρώτη επιλογή των καναλιών στην ιδιωτική τηλεόραση, σημείωσε: «Μια χαρά είναι η εντύπωση σου. Με τις βιντεοταινίες ο κόσμος επέλεξε ποιον ηθοποιό θα δει, αν, για παράδειγμα, θα ήταν ο Κώστας Βουτσάς, ο Στάθης Ψάλτης ή ο Σωτήρης Μουστάκας. Νοίκιαζε την ταινία και την κρατούσε στο σπίτι του δυο μέρες ή μια εβδομάδα».

Η ίδια κατέληξε λέγοντας: «Στην ιδιωτική τηλεόραση δεν μας είδες γιατί ήθελε να βγάλει τα δικά της πρόσωπα. Η τηλεόραση επιβάλλει. Τα κανάλια επέλεγαν ποια πρόσωπα θα σου δείξουν. Γι’ αυτό άργησες να μας δεις. Εμένα με επέλεξε ο κόσμος, γι’ αυτό υπάρχω ακόμα τόσα χρόνια».

