Ξεκίνησαν οι διώξεις των αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμι, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε παύσει τον Κόμι από τη θέση του, εν μέσω έρευνας του FBI για πιθανή ρωσική ανάμιξη στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

