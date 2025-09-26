Ξεκίνησαν οι διώξεις των αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμι, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε παύσει τον Κόμι από τη θέση του, εν μέσω έρευνας του FBI για πιθανή ρωσική ανάμιξη στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

No one is above the law. Today’s indictment reflects this Department of Justice’s commitment to holding those who abuse positions of power accountable for misleading the American people. We will follow the facts in this case. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 25, 2025

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters