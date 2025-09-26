Το Πεντάγωνο καλεί εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από όλον τον κόσμο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κάλεσε ανώτατους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από όλο τον κόσμο να βρεθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιρτζίνια. Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε γι’ αυτήν την κίνηση χθες Πέμπτη από το Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του υπουργού Άμυνας «υπέροχη», λέγοντας: «Μου αρέσει. Νομίζω είναι υπέροχο». Ωστόσο, παραμένει άγνωστος ο λόγος που ο Χέγκσεθ έδωσε εντολή σε στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους να μεταβούν εσπευσμένα σε στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια για μια τόσο ασυνήθιστη συνάντηση.

Ο Τραμπ σχολίασε πως είναι έτοιμος να παραστεί εφόσον του ζητηθεί, προσθέτοντας: «Θα είμαι εκεί εάν με θέλουν, αλλά προς τι τόση μεγάλη φασαρία;». Στη συνέχεια τόνισε: «Θυμηθείτε, είμαι ο πρόεδρος της ειρήνης» και συνέχισε: «Δεν είναι ωραίο που τόσοι άνθρωποι θα έρθουν από όλον τον κόσμο για να βρεθούν μαζί μας;».

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας, αρκετοί αξιωματικοί δηλώνουν «πολύ ανήσυχοι» καθώς, όπως τόνισε, «δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται». Η ασυνήθιστη αυτή κινητοποίηση εκτιμάται ότι σχετίζεται με την ευρείας κλίμακας αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ που έχει ξεκινήσει ο Χέγκσεθ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

