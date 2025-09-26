Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα που θέτει το TikTok υπό αμερικανική ιδιοκτησία – «Πράσινο φως» από τον Κινέζο πρόεδρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δηλώνει ότι η προτεινόμενη συμφωνία, που επιτρέπει στο TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα θεωρείται ως πώληση που καλύπτει τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας που προβλέπει ο νόμος.

Την ίδια ώρα, ο Τζο Μπάιντεν είχε υπογράψει πέρυσι νομοθεσία που υποχρέωνε την κινεζική ByteDance να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία του TikTok σε αμερικανική εταιρεία μέχρι τις αρχές του έτους. Αν αυτό δεν συνέβαινε, η πλατφόρμα θα αντιμετώπιζε απαγόρευση σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει προχωρήσει αρκετές φορές σε διατάγματα που επιτρέπουν στο TikTok να συνεχίσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ, την ώρα που η κυβέρνησή του αναζητά συμφωνία για την πώληση της εταιρείας κοινωνικών μέσων. Παρά το γεγονός ότι πολλά παραμένουν άγνωστα σχετικά με το τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε πως ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «μας έδωσε το πράσινο φως» για να προχωρήσει η διαδικασία.

Οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πλατφόρμα θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί, κυρίως οι νέοι ενήλικες και οι έφηβοι, καταναλώνουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με έκθεση του Pew Research Center που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, περίπου το 43% των Αμερικανών ενηλίκων κάτω των 30 ετών δηλώνουν ότι ενημερώνονται τακτικά από το TikTok, ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube, το Facebook και το Instagram.