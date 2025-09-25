Θρήνος στην Αγγλία: Πέθανε ποδοσφαιριστής έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στον εγκέφαλο – Είχε φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ

Στο πένθος έχει βυθιστεί το αγγλικό ποδόσφαιρο έπειτα από την είδηση ότι πέθανε ο Μπίλι Βιγκάρ.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής κατέληξε έπειτα από σοβαρή βλάβη που υπέστη στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Συγκεκριμένα ο Βιγκάρ, που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και με τα χρώματα της Άρσεναλ, προσγειώθηκε άσχημα στο χορτάρι με το κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του, Τσιτσέστερ Σίτι, απέναντι στη Γούνγκεϊτ και Φίντσλεϊ, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο εντός του αγωνιστικού χώρου για να παραχθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε ελικόπτερο για να τον διακομίσει στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ομάδας του, με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς την οικογένειά του.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family. We request that his family’s privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

Οι εξετάσεις που του έγιναν κατέδειξαν την εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί και οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να τεθεί σε τεχνητό κόμα. Τελικά, ο Βιγκάρ δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα πέντε μέρες μετά να καταλήξει, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την ποδοσφαιρική Βρετανία.