Europa League: «Διπλά» για Γκενκ, Λιόν και Πόρτο – Στην κορυφή της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός, 22ος ο ΠΑΟΚ – Η επόμενη αγωνιστική

Ο Παναθηναϊκός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βέρνη, όπου διέλυσε με 4-1 τη Γιουνγκ Μπόις. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Ελβετούς και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Τετάρτης έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 22η θέση. Στην επόμενη αγωνιστική ο «δικέφαλος» θα ταξιδέψει στο Βίγκο για να αντιμετωπίσει τη Θέλτα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στη Λεωφόρο.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της πρεμιέρας, η Γκενκ πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-0 κόντρα στη Ρέιντζερς, χάρη στο γκολ του Νοτιοκορεάτη Χιουνγκ Γκίο στο 55ο λεπτό, ο οποίος νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι. Για τους νικητές αγωνίστηκε στις καθυστερήσεις και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Την ίδια ώρα, η Λιόν πέρασε με 1-0 από την έδρα της Ουτρέχτης, με σκόρερ τον Τάνερ Τέσμαν, σε ένα παιχνίδι όπου κάτω από τα δοκάρια των Ολλανδών βρέθηκε ο Βασίλης Μπάρκας. Με το ίδιο σκορ η Άστον Βίλα επικράτησε της Μπολόνια, με τον Μπάμπη Λυκογιάννη να αγωνίζεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Δραματική ήταν η νίκη της Πόρτο, που χάρη σε γκολ του Γουίλιαμ Γκόμες στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε το «διπλό» 1-0 στην έδρα της Σάλτσμπουργκ. Ανάλογη εξέλιξη είχε και η αναμέτρηση της Φερεντσβάρος με την Πλζεν, όπου ο Πέσιτς ισοφάρισε στο 90+4’, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 στη Βουδαπέστη.

Στη Γαλλία, ο Ολιβιέ Ζιρού απέδειξε ξανά την αξία του, καθώς με κεφαλιά στο 80’ χάρισε τη νίκη 2-1 στη Λιλ επί της Μπραν. Το πρώτο γκολ των «Λιλουά» σημείωσε ο Χάμζα Ιγκαμάνε, ο οποίος έφτασε τα τρία τέρματα σε τέσσερα ματς από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τη Ρέιντζερς.

Τέλος, στην Ολλανδία η Στεάουα (FSCB) επικράτησε 1-0 της τοπικής Γκόου Αχέντ Ιγκλς με γκολ του Μικουλέσκου. Η ήττα αυτή βάζει δύσκολα στους Ολλανδούς, οι οποίοι την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό, που παραμένει πρωτοπόρος του ομίλου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1

Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2

Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0

Νις – Ρόμα 1-2

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1

Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα 0-1

Λιλ – Μπραν 2-1

Άστον Βίλα – Μπολόνια 1-0

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4

Ουτρέχτη – Λιόν 0-1

Ρέιντζερς – Γκενκ 0-1

Σάλτσμπουργκ – Πόρτο 0-1

Στουτγκάρδη – Θέλτα 2-1

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν 1-1

Η βαθμολογία μετά την πρεμιέρα έχει ως εξής:

Παναθηναϊκός 4-1 (3 β.) Ντινάμο Ζάγκρεμπ 3-1 (3 β.) Μίντιλαντ 2-0 (3 β.) Λουντογκόρετς 2-1 (3 β.) Ρόμα 2-1 (3 β.) Φράιμπουργκ 2-1 (3 β.) Λιλ 2-1 (3 β.) Στουτγκάρδη 2-1 (3 β.) Στεάουα 1-0 (3 β.) Γκενκ 1-0 (3 β.) Λιόν 1-0 (3 β.) Πόρτο 1-0 (3 β.) Άστον Βίλα 1-0 (3 β.) Μπράγκα 1-0 (3 β.) Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (1 β.) Μπέτις 2-2 (1 β.) Σέλτικ 1-1 (1 β.) Βικτόρια Πλζεν 1-1 (1 β.) Ερυθρός Αστέρας 1-1 (1 β.) Φερεντσβάρος 1-1 (1 β.) Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 (1 β.) ΠΑΟΚ 0-0 (1 β.) Βασιλεία 1-2 (0 β.) Μπραν 1-2 (0 β.) Θέλτα 1-2 (0 β.) Μάλμε 1-2 (0 β.) Νις 1-2 (0 β.) Μπολόνια 0-1 (0 β.) Φέγενορντ 0-1 (0 β.) Γκόου Αχέντ Ιγκλς 0-1 (0 β.) Ρέιντζερς 0-1 (0 β.) Σάλτσμπουργκ 0-1 (0 β.) Ουτρέχτη 0-1 (0 β.) Φενέρμπαχτσε 1-3 (0 β.) Στουρμ Γκρατς 0-2 (0 β.) Γιουνγκ Μπόις 1-4 (0 β.)

Η 2η αγωνιστική (2 Οκτωβρίου):