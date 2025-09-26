Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε συναντήσεις με εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων – «Ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε συναντήσεις με εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων – «Ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, όπως το World Jewish Congress και την AIPAC.

Στις επαφές συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ παραμένουν στρατηγικοί εταίροι, ξεκαθαρίζοντας όμως πως ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι η ανθρωπιστική κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

